Presunto abuso sexual contra un menor en Bogotá: autoridades actúan tras alerta de la comunidad

Un presunto caso de abuso sexual contra un menor en un edificio del norte de Bogotá movilizó a las autoridades y generó una masiva protesta vecinal. Tres niños fueron rescatados y recibieron atención médica, mientras el implicado, un extranjero, permanece bajo custodia policial. El alcalde Galán rechazó el hecho y confirmó la activación de protocolos de protección.

Las autoridades de Bogotá respondieron a un presunto caso de abuso sexual contra un menor en un edificio residencial del norte de la ciudad, específicamente en el sector de Navarra, Usaquén .

El incidente fue reportado por vecinos que alertaron a la policía luego de observar a un hombre, supuestamente de nacionalidad extranjera, en el balcón de un apartamento en compañía de un niño. Según testimonios, los residentes escucharon gritos y presenciaron una situación que interpretaron como una agresión, logrando incluso grabar imágenes.

La comunidad se congregó en la entrada del edificio exigiendo justicia y la identificación del responsable, lo que motivó el refuerzo de la seguridad en la zona con unidades antidisturbios. La Policía Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia, gestores locales y funcionarios de las secretarías de Gobierno y Seguridad llegaron al lugar para atender la emergencia. Tras coordinar acciones, las autoridades ingresaron al apartamento y encontraron a tres menores de edad: de 4, 7 y 15 años.

Los niños fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica y valoración especializada. El ICBF fue informado y los protocolos de protección a la niñez se activaron de inmediato. El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó enérgicamente el hecho y aseguró que en Bogotá no hay espacio para el maltrato ni el abuso contra niños y niñas.

Subrayó que todas las entidades distritales colaboran y que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales determinar las circunstancias y las responsabilidades penales. El ciudadano extranjero señalado fue puesto bajo custodia de la policía mientras avanza la investigación. La Alcaldía de Bogotá reiteró su compromiso de acompañar el proceso institucional y garantizar los derechos de los menores involucrados





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