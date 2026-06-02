Presuntos responsables del asesinato del mayor Juan Carlos Amaya capturados en Operación Lanza de Honor

La Policía Nacional a través de la Operación Lanza de Honor logró capturar a presuntos responsables del asesinato del mayor Juan Carlos Amaya en Sonsón. Oliverio Isaza Gómez del Ejército Gaitanista de Colombia, alias ‘Manchas’, coordinador de la estructura criminal, y alias ‘Ana María’ y alias ‘Kevín’ fueron capturados en Doradal (Antioquia) y en Bogotá, respectivamente. También se neutralizó a alias ‘Cristian’ en Puerto Boyacá.

El mayor Juan Carlos Amaya fue asesinado, por la espalda cuando se duchaba, por presuntos integrantes del Clan del Golfo que intentaron ingresar a una casa haciéndose pasar por falsos policías .

La Policía Nacional a través de la Operación Lanza de Honor fue capturado alias ‘Manchas’, coordinador de la estructura criminal Oliverio Isaza Gómez del Ejército Gaitanista de Colombia y presunto responsable del homicidio del entonces capitán, ascendido póstumamente a mayor, Juan Carlos Amaya Méndez, asesinado el 9 de junio de 2025 en Sonsón. La captura de alias ‘Manchas’ se produjo en Puerto Boyacá (Boyacá); se conoció que el individuo se encargaba de recaudar el dinero producto de extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como de realizar acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública y sicariato en contra de habitantes de los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Puerto Boyacá en el Magdalena Medio.

En esta acción policial, fueron capturados en Doradal (Antioquia) alias ‘Ana María’ y en Bogotá alias ‘Kevín’, encargados de coordinar el recaudo de las rentas criminales y de adelantar tareas de seguimiento a la Fuerza Pública y reclutamiento de integrantes para esta estructura. En el procedimiento fue neutralizado alias ‘Cristian’, criminal que había viajado a Ecuador posterior al homicidio del oficial y retornó a Remedios (Antioquia), donde se encontraba realizando actividades criminales en este departamento.

Estas capturas representan un resultado contundente en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en esta región del país. Asimismo, constituye un avance en el esclarecimiento del homicidio del oficial, cuya muerte generó rechazo nacional y solidaridad con su familia. La Policía Nacional reitera su compromiso de garantizar la tranquilidad de los colombianos y llevar ante la justicia a los responsables de hechos violentos contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.

Con esta captura cumplimos un compromiso de honor con la familia del mayor Juan Carlos Amaya Méndez y con todos los colombianos. Ningún crimen contra nuestros policías quedará en la impunida





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