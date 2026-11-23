El proyecto de presupuesto 2027 para Bogotá propone $42,7 billones, con fuertes debates sobre deuda, subsidio a Transmilenio y financiamiento del Metro ante el Concejo distrital.

El Concejo de Bogotá inicia un proceso crucial para aprobar el presupuesto de la capital para el año 2027, un documento que refleja la mayor inversión propuesta en la historia reciente de la ciudad. La administración distrital, bajo la dirección del alcalde Carlos Galán, ha radicado una cifra total de $42,7 billones de pesos colombianos para cubrir las necesidades operativas y de desarrollo del Distrito durante el próximo periodo fiscal.

Financiación del Metro y subsidios

El proyecto de acuerdo número 964 de 2026, presentado oficialmente el 3 de noviembre y socializado por la secretaría de Hacienda el 23 de noviembre, busca resolver tensiones estructurales sobre cómo financiar la infraestructura masiva mientras se mantiene la estabilidad del transporte público. La primera línea del Metro y los colegios públicos se encuentran en el centro de este interrogante financiero, ya que la ciudad debe destinar una porción significativa de sus recursos limitados al pago de deudas vigentes y al sostenimiento del sistema de movilidad actual.

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Desglose de $42,7 billones

De la asignación total propuesta por la alcaldía de Galán, que representa el último presupuesto completo del gobierno actual, se ha distribuido el capital de manera específica para cubrir obligaciones legales y necesidades sociales. Se proyecta destinar $33,2 billones exclusivamente a inversión en obras y programas, mientras que $5,7 billones están reservados para el funcionamiento de las entidades distritales y $3,8 billones se comprometen al servicio de la deuda pública existente.

Debate por el fondo de transporte

La concejala Heidy Sánchez, representante del Pacto Histórico, ha destacado que más de $3,6 billones se concentrarían en cubrir el déficit del sistema de transporte público, utilizando el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para subsidiar la operación de TransMilenio. Según los cálculos presentados por la legisladora, esta partida financiera equivaldría a poco más de la mitad de la inversión total prevista para el sector de movilidad, lo que genera preocupación sobre la capacidad de ejecutar nuevas obras en la red de transporte.

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Impacto en la inversión urbana

El sector de la movilidad recibe el segundo mayor monto de recursos con $6,8 billones, destinando estos fondos a proyectos clave como la avenida Calle 13, el corredor de la carrera Séptima, las troncales alimentadoras y el mantenimiento de la malla vial. Sánchez afirmó que TransMilenio aún está elaborando las proyecciones oficiales definitivas sobre costos, demanda y necesidades de financiación para 2027, lo que deja la cifra final en discusión y obliga al Concejo a verificar si el fondo está suficientemente sustentado.

Claridad en el servicio de deuda

Es fundamental precisar que los $3,8 billones asignados al servicio de la deuda no representan una solicitud de nuevo cupo de endeudamiento por parte del Distrito, sino recursos previstos para cumplir con obligaciones vigentes y desembolsos pendientes de 2026 o programados para 2027. Esta distinción técnica es vital para entender la salud fiscal de la ciudad, ya que los ingresos calculados incluyen $32,18 billones en recursos corrientes y $10,47 billones en recursos de capital provenientes de operaciones financieras y créditos para cerrar las metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura".