Presupuesto Medellín 2027: Deuda y Transferencias EPM en Debate

El presupuesto de Medellín 2027 alcanza 11,7 billones frente a un crecimiento limitado, revelando la dependencia de las transferencias de EPM y la propuesta de endeudamiento por 1,5 billones de pesos para sostener el gasto público.

El presupuesto municipal de Medellín para el año 2027 ha sido fijado en la cifra de $11,7 billones, representando un incremento apenas marginal con respecto al presupuesto de 2026, el cual se situó en $11,6 billones. Esta casi estancada cifra anual evidencia que el aumento presupuestal no responde a una expansión económica voluntaria, sino que es una imposición estricta de las circunstancias financieras actuales que enfrenta la administración local.

Historia y Evolución de las Transferencias

La dinámica de estos billones en la administración pública de Medellín tiene sus raíces profundas en 2003, cuando el presupuesto municipal alcanzó por primera vez la marca de $1,3 billones. Sin embargo, el punto de inflexión histórico se produjo en 1997, año en que EPM, mediante el Acuerdo 69, dejó de ser un establecimiento público para transformarse en una empresa industrial y comercial del Estado. En ese momento crítico de 1997, el presupuesto municipal no llegaba a la mitad de un billón de pesos, marcando un punto de partida muy diferente al que se maneja en la actualidad.

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Desde 1956, cuando EPM fue constituido como establecimiento público, las transferencias hacia el municipio se calculaban como un porcentaje de los ingresos brutos. Inicialmente, estas contribuciones eran modestas y apenas permitían cubrir el servicio de alumbrado público. Con el tiempo, estas sumas crecieron, pero no se consolidaron como una fuente estructural de financiación para el presupuesto municipal hasta que la normativa legal comenzó a modificar su base de cálculo y su alcance, alterando significativamente la relación financiera entre la empresa y el distrito.

Al observar la evolución por décadas, se puede notar un crecimiento sostenido alimentado en gran medida por las transferencias de EPM destinadas a la inversión social. Las cifras muestran que el presupuesto fue de $1,8 billones en 2007, escaló a $4,6 billones en 2017 y ahora proyecta alcanzar casi $12 billones en 2027. Este crecimiento exponencial refleja una dependencia cada vez mayor de los recursos generados por la utility pública para financiar las obligaciones del distrito.

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Marco Legal y Cálculos de Liquidación

El artículo 13 del Acuerdo 69 de 1997 estableció un límite máximo del 30 % en los excedentes transferibles a la administración municipal. Posteriormente, los estatutos adoptados mediante el Acuerdo 12 de 1998 cambiaron la base de liquidación, estableciendo que esta se basaría en las utilidades después de impuestos, excluyendo cualquier ajuste por inflación. Esta modificación técnica alteró la naturaleza de los flujos de efectivo disponibles para el municipio, vinculando directamente la salud financiera local con los resultados operativos netos de EPM.

El Convenio Marco de abril de 2007 dispuso que las transferencias extraordinarias serían definidas y acordadas directamente entre las partes involucradas. Sin embargo, existe una opacidad jurídica considerable sobre el origen exacto de la elevación de la transferencia al 25 %, así como sobre el momento preciso en que esta práctica adquirió carácter de ordinaria en lugar de ser excepcional. La falta de claridad sobre este acto jurídico específico deja abierta la posibilidad de que se realicen pesquisas legales adicionales para esclarecer cómo se llegó a esta estructura de financiación.

El problema de fondo radica en la transformación de una empresa comercial, que opera en un mercado competitivo y está sometida a riesgos económicos variables, en un recurso fiscal garantizado para el municipio. Esta situación es comparable a la que vivió la Nación con Ecopetrol, donde la dependencia de las utilidades petroleras generó consecuencias fiscales similares. La vulnerabilidad de depender de las ganancias de una entidad privada para cubrir gastos públicos estructurales crea un riesgo sistémico para la estabilidad financiera del distrito.

Impacto Fiscal y Propuesta de Endeudamiento

Actualmente, la caída en las utilidades de EPM reduce las transferencias no por una disminución en la tasa de aporte, que se mantiene en un 55 %, sino porque la base sobre la cual se calcula dicho porcentaje se ha reducido. Para compensar esta caída en los ingresos recurrentes, la Secretaría de Hacienda ha propuesto endeudarse en $1,5 billones. Esta estrategia busca mantener los niveles de gasto público sin realizar los ajustes estructurales necesarios en el presupuesto vigente, lo que traslada el costo financiero hacia el futuro.

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La propuesta de endeudamiento ha sido criticada por especialistas que argumentan que antes de contraer deuda, la administración debería revisar el gasto público existente y buscar recortes en áreas que puedan resultar redundantes o menos prioritarias. La idea de que no hay nada que recortar en el gigantesco conglomerado del Distrito es cuestionada por la teoría económica, la cual sugiere que la deuda actual representa el impuesto que pagarán las generaciones futuras.

Equivalencia Ricardiana y Proyecciones Futuras

El teorema de la equivalencia ricardiana recuerda constantemente que endeudarse hoy equivale a gravar a los contribuyentes mañana. Esta premisa económica sugiere que la decisión de financiar el déficit mediante deuda pública no elimina el costo, sino que simplemente lo posterga, afectando la capacidad fiscal de la ciudad en ejercicios posteriores. La presión sobre las finanzas públicas de Medellín continúa creciendo, con aumentos interanuales del 6,4 % en 2026 respecto a 2025, y un salto del 25 % en este último año frente a 2024.

La necesidad de abrir una gran discusión ciudadana y política sobre las transferencias de EPM es imperante. La frase que resume esta situación afirma que no se puede comer carne y tomar leche de la misma vaca, aludiendo a la insostenibilidad de depender de una única fuente de ingresos volátiles para sostener un gasto público tan elevado. La ciudad debe enfrentar esta realidad financiera con transparencia y definir un modelo de sostenibilidad fiscal que no comprometa su estabilidad económica a largo plazo.