Prevencion de fraudes digitales en la compra de tiquetes aéreos para el Mundial 2026

La campaña #UnidosContraElCiberfraude, impulsada por ALTA e IATA, busca proteger a los viajeros en la compra de tiquetes aéreos para el Mundial 2026 mediante acciones coordinadas entre aerolíneas, agencias de viajes y asociaciones del sector. La iniciativa promueve el uso exclusivo de canales oficiales, plataformas verificadas y agencias autorizadas, y incluye mensajes educativos para fomentar la verificación de sitios oficiales y aplicaciones seguras.

Organizaciones del sector aéreo alertan sobre el aumento de engaños digitales ligados a viajes y refuerzan medidas para proteger a los viajeros. Fraudes digitales relacionadas con la compra de tiquetes aéreos de cara al Mundial 2026 , un evento que se espera movilice a miles de viajeros y aumente significativamente la demanda de servicios turísticos y de transporte.

Estafas digitales canales de comunicación relacionadas con sus desplazamientos al torneo. Verificar que las transacciones se realicen mediante sitios web oficiales, aplicaciones verificadas o agencias reguladas, Copa América 2024 se encuentran entre las naciones de la región que registran algunas de las tasas más elevadas en este tipo de incidentes. u otros mecanismos que dificulten la verificación de la operación. que puedan estar diseñadas para suplantar la identidad de empresas legítimas del sector turístico y aeronáutico.

Avía nca alerta sobre modalidad de fraude relacionada con cobros falsos por combustible en tiquetes aéreos ¿Qué campaña lanzan ALTA e IATA para prevenir estafas digitales en la compra de tiquetes durante el Mundial 2026? ALTA e IATA lanzaron la campaña regional #UnidosContraElCiberfraude para prevenir fraudes digitales en la compra de tiquetes aéreos de cara al Mundial 2026. La iniciativa promueve el uso exclusivo de canales oficiales, plataformas verificadas y agencias autorizadas.

También incluye mensajes educativos difundidos en distintos medios y el personaje Antonio como vocero para alertar a los viajeros. ¿Por qué aumenta el ciberfraude en la compra de tiquetes aéreos durante el Mundial 2026 y otros grandes eventos deportivos? El ciberfraude en la compra de tiquetes aéreos aumenta durante grandes eventos como el Mundial 2026 debido al alto flujo de viajeros y la demanda de servicios turísticos.

En el Mundial de Catar 2022 se registraron más de 500 millones de intentos de acceso a sitios fraudulentos, y en la Copa América 2024 se detectaron paquetes falsos, QR engañosos y aplicaciones apócrifas. Estas estafas buscan robar dinero y datos personales. ¿Cómo protege la campaña #UnidosContraElCiberfraude a los viajeros en la compra de tiquetes para el Mundial 2026? La campaña #UnidosContraElCiberfraude protege a los viajeros mediante acciones coordinadas entre aerolíneas, agencias de viajes y asociaciones del sector.

Su objetivo es difundir mensajes preventivos que fomenten la verificación de sitios oficiales y aplicaciones seguras. De esta manera busca reducir el impacto del fraude digital en la compra de tiquetes rumbo al Mundial 2026. ¿Qué recomendaciones dan ALTA e IATA para realizar una compra segura de tiquetes rumbo al Mundial 2026? ALTA e IATA recomiendan utilizar únicamente canales oficiales, plataformas verificadas y agencias reguladas para la compra de tiquetes rumbo al Mundial 2026.

También aconsejan desconfiar de ofertas en redes sociales con precios demasiado bajos, evitar transferencias a cuentas personales y no acceder a enlaces desconocidos o aplicaciones no verificadas que puedan suplantar empresas legítimas del sector turístico





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