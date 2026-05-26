Prima de riesgo de Colombia se aleja de sus pares en vísperas de elecciones

La prima de riesgo de Colombia se sigue alejando de la de sus pares de la región ad portas de las elecciones presidenciales. El deterioro de la situación fiscal y la elevada deuda local ponen más presión a la situación del país.

La prima de riesgo de Colombia se sigue alejando de la de sus pares de la región ad portas de las elecciones presidenciales. El deterioro de la situación fiscal y la elevada deuda local ponen más presión a la situación del país.

El riesgo país de Colombia, es decir, el indicador que mide la probabilidad de que una nación cumpla con sus obligaciones financieras, los cuales son unos derivados financieros que funcionan como un termómetro de cómo los inversionistas perciben el riesgo de incumplimiento crediticio de un país. Por ejemplo, un inversor que compra un título de deuda pública como la colombiana puede adquirir este instrumento para protegerse en el caso de que haya una quiebra o suspensión de pagos.

Debido a ello, cuanto más riesgo exista en el país, más alta será esta prima. Los CDS a 5 años de Colombia se ubicaron el 21 de mayo en 222 puntos básicos, lo que aleja al país cada vez más de sus pares de la región como Brasil, el cual estaba en 121 puntos; México, que registró 88 puntos; Perú, otros 68 puntos; y Chile, 45 puntos.

Brasil fue años atrás el de mayor riesgo dentro del grupo, pero la tendencia cambió a partir de enero del 2022, cuando Colombia empezó a percibirse más riesgosa. Si bien la incertidumbre de las elecciones puede haber elevado la prima de riesgo del país en los últimos días, los diferentes analistas aseguran que el deterioro fiscal, el aumento de la deuda, el peso creciente de los intereses y unas colocaciones de TES que se están haciendo a tasas históricamente altas, son los factores que la están empujando a alejarse de sus pares.

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