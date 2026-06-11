Primer colombiano que marca en un Mundial con una selección diferente: 'Véalo acá'

Julián Quiñones, el primer futbolista nacido en Colombia que marca en un Mundial con un seleccionado diferente, hace historia en el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

Julián Quiñones , el primer colombiano que marca con una selección diferente en un Mundial : véalo acá. (Photo by MB Media/Getty Images) hizo historia, luego de convertirse en el primer futbolista nacido en Colombia que marca en un Mundial con un seleccionado diferente.

El oriundo de Tumaco, que jugó en el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, aprovechó una recuperación rápida de pelota en las cercanías del área contraria, con el error en la salida de balón de Sudáfrica, y conectó el derechazo que adelantó a su equipo por 1-0. Julián Quiñones aprovechó el error en la salida de Sudáfrica y puso el 1-0 de México en el partido inaugural del Mundial. En cuanto a la historia mexicana, se trata del.

Luis Flores comanda el listado al anotar al tercer minuto en 1986 y lo sigue Rafael Márquez al minuto 6 en 2006. , según las cifras oficiales de la FIFA. Todo esto le sirivió para ser elegido el Hombre del Partido, según designó la competición.expulsión de Sithoele .

En una tarde para el olvido, el jugador del Tondela portugués frustró una oportunidad de gol y dejó a su equipo con 10 hombres en la cancha.en el 67 con un gol de cabeza, más de cinco años después de haber resurgido de una cirugía de cráneo





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