Primer día de cámara ardente en homenaje a Germán Vargas Lleras en Palacio de San Carlos

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue homenajeado en el Palacio de San Carlos en Bogotá, donde familiares, amigos y figuras del ámbito político se reunieron para rendirle homenaje. Durante las honras fúnebres, su hermano, Enrique Vargas, habló sobre su carácter y entrega al país, mientras que el expresidente Ernesto Samper expresó unas sentidas palabras sobre su fallecimiento y el procurador Gregorio Eljach recordó sus inicios junto a Vargas Lleras y resaltó su carácter. Además, el senador Carlos Fernando Motoa habló sobre su disciplina y conocimiento del país, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó su partida y resaltó su eficacia para dar resultados, y el exministro Mauricio Cárdenas lo describió como un político combativo.

En medio de homenajes, mensajes de admiración y profundas reflexiones políticas, se desarrolló el primer día de cámara ardiente del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.

El dirigente, considerado líder del partido político Cambio Radical, falleció el viernes 8 de mayo a los 64 años de edad, tras enfrentar durante varios años una enfermedad neurológica. Según reportes médicos, padecía un meningioma benigno, un tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2016 y que, pese a una intervención quirúrgica inicial, presentó recaídas que derivaron en múltiples tratamientos en años recientes





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