Primer local en perder su presentación mundialista en Qatar 2022

La edición más reciente de la Copa del Mundo ofreció un hecho sin precedentes. En Qatar 2022, el país anfitrión cayó 2-0 ante Ecuador en el encuentro de apertura, convirtiéndose en el primer y, hasta ahora, único local en perder su presentación mundialista.

El partido inaugural de una Copa del Mundo suele estar cargado de simbolismo, expectativas y nervios. A lo largo de la historia, estos encuentros han dejado estadísticas curiosas, resultados inesperados y algunos de los capítulos más memorables del fútbol internacional.

La edición más reciente ofreció un hecho sin precedentes. En Qatar 2022, el país anfitrión cayó 2-0 ante Ecuador en el encuentro de apertura, convirtiéndose en el primer y, hasta ahora, único local en perder su presentación mundialista. El triunfo sudamericano rompió una tradición que se había mantenido intacta durante casi nueve décadas





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