Primer mensaje de Abelardo de la Espriella tras fallo judicial que le ordena eliminar símbolos patrios en campaña: 'Hoy necesito de ustedes'

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Abelardo de la Espriella suspender su eslogan 'Firme por la patria' y retirar propaganda con símbolos patrios en 24 horas. El candidato reaccionó pidiendo ayuda a sus seguidores.

El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión de la Sala Segunda encabezada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella suspender provisionalmente el uso de su eslogan 'Firme por la patria' y retirar toda la propaganda política que emplee símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo de la selección e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales.

La medida responde a una acción de tutela presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos contra el abogado y el movimiento Defensores de la Patria. El tribunal dio un plazo de 24 horas para cumplir la orden, que incluye además la prohibición de usar la expresión 'Defensores de la patria', nombre del movimiento político de De la Espriella.

Ante este fallo, Abelardo de la Espriella se pronunció brevemente en sus redes sociales, donde pidió ayuda a sus seguidores con un mensaje que decía: 'Hoy necesito de ustedes'. Este llamado ha generado diversas reacciones entre sus simpatizantes y detractores.

Mientras algunos consideran que la decisión judicial vulnera la libertad de expresión y el derecho a hacer campaña, otros aplauden la medida al considerar que el uso de símbolos patrios puede inducir a confusión o politizar instituciones que deben mantenerse neutrales. El candidato, quien se presenta como independiente pero ha sido coavalado por el partido Salvación Nacional, enfrenta ahora el reto de rediseñar su estrategia comunicativa sin los elementos que hasta ahora habían sido centrales en su propaganda.

La controversia se enmarca en un contexto electoral tenso, tras la primera vuelta presidencial. De la Espriella, abogado y activista, ha basado su campaña en un discurso de defensa de la patria y las tradiciones, lo que explica el uso recurrente de la bandera y otros símbolos.

Sin embargo, el tribunal consideró que dicha utilización podría contravenir normas sobre el uso de símbolos nacionales y la neutralidad de las instituciones castrenses. El partido Salvación Nacional, que coavaló su candidatura, rechazó la prohibición y anunció que evaluará acciones legales para revertir la decisión. Mientras tanto, los seguidores del candidato se movilizan en redes sociales con la etiqueta #FirmePorLaPatria, en un intento de mantener vivo el eslogan pese a la orden judicial.

La situación pone de manifiesto los límites del discurso político en Colombia y la interpretación de las leyes electorales. Expertos en derecho constitucional señalan que, si bien los símbolos patrios son de todos los colombianos, su uso partidista puede ser restringido para evitar apropiaciones indebidas. De la Espriella, por su parte, deberá acatar la orden en el plazo estipulado o enfrentar posibles sanciones.

Su próximo movimiento será clave para definir si logra mantener el impulso de su campaña o si el fallo afecta su popularidad. La opinión pública sigue atenta a los próximos pasos del candidato y de los tribunales, en un episodio que refleja la compleja relación entre política, justicia y simbolismo nacional





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