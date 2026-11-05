Primer trasplante hepático pediátrico con donante vivo en Medellín salva vida de niño

El Hospital Infantil San Vicente Fundación de Medellín realiza su primer trasplante hepático pediátrico con donante vivo, salvando a un niño de 20 meses diagnosticado con síndrome de Alagille tras una cirugía de alta complejidad.

El Hospital Infantil San Vicente Fundación de Medellín ha logrado un hito médico significativo al ejecutar su primer trasplante hepático pediátrico utilizando un donante vivo. Este procedimiento quirúrgico complejo permitió salvar la vida de Johansel, un niño de apenas 20 meses de edad, quien fue diagnosticado previamente con el síndrome de Alagille. La intervención contó con la contribución voluntaria de su madre, Yurleydi, quien se ofreció como donante para suministrarle una porción funcional de su hígado. Este avance representa un salto cualitativo en la capacidad de respuesta de la institución frente a patologías hepáticas graves en la población infantil local.

Preparación y tecnología 3D en el trasplante

El éxito de esta cirugía no fue inmediato, sino el resultado de un periodo prolongado de casi cuatro años de preparación institucional por parte del Hospital Infantil San Vicente Fundación. Durante esta etapa, la entidad fortaleció sistemáticamente las capacidades de su equipo médico, adquirió instrumental quirúrgico especializado y, crucialmente, incorporó tecnología avanzada para la reconstrucción tridimensional de órganos. Esta innovación tecnológica fue determinante para la planificación de la cirugía de alta complejidad, permitiendo una precisión sin precedentes en la ejecución del procedimiento.

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El doctor Jaime Alberto Ramírez Arbeláez, cirujano de trasplantes del hospital, destacó que la tecnología 3D fue fundamental para calcular el tamaño exacto del fragmento hepático que necesitaba Johansel. El pequeño paciente pesaba únicamente ocho kilogramos, lo que exigía una selección meticulosa del injerto. La planificación previa permitió verificar que la porción extraída fuera adecuada tanto para el receptor como para garantizar la seguridad y la salud de la donante. Este nivel de detalle técnico redujo significativamente los riesgos asociados con la extracción y el implante en pacientes pediátricos de bajo peso.

Desarrollo quirúrgico y roles profesionales

La intervención quirúrgica requirió entre 14 y 16 horas de trabajo continuo en quirófano, evidenciando la alta demanda física y técnica del procedimiento. Participaron activamente entre 40 y 50 profesionales de diversas especialidades médicas y paramédicas, coordinados para asegurar la viabilidad de cada etapa. La primera fase del proceso consistió en la extracción cuidadosa de una porción del hígado de la madre Yurleydi. Posteriormente, se procedió al implante de este fragmento en el cuerpo del niño, cerrando el ciclo del trasplante vivo.

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La colaboración interdisciplinaria fue esencial para manejar los tiempos de isquemia y la hemodinamia del paciente durante las horas críticas de la operación. El equipo médico del Hospital Infantil San Vicente Fundación demostró una preparación robusta para afrontar los desafíos inherentes a la microcirugía hepática. La integración de especialistas permitió transitar con seguridad desde la donación hasta el receptor, asegurando que cada paso se ejecutara bajo los más altos estándares de calidad hospitalaria.

Recuperación de los pacientes y contexto epidemiológico

Tanto Johansel como su madre Yurleydi han registrado una recuperación satisfactoria tras la intervención. Yurleydi recibió el alta médica al sexto día de la cirugía, un indicador positivo de su pronta reincorporación a la normalidad. El pequeño paciente evolucionó favorablemente y continúa con controles periódicos para monitorear la función del injerto. Esta recuperación exitosa valida el protocolo adoptado y abre nuevas perspectivas para casos futuros similares en la región. La salud de ambos pacientes es ahora prioridad para el equipo tratante del Hospital Infantil San Vicente.

El trasplante con donante vivo se consolida como una alternativa vital para niños con enfermedades hepáticas graves que no pueden esperar la disponibilidad de un donante fallecido compatible. En el ámbito pediátrico, entre el 60 % y el 70 % de los injertos provienen de donantes vivos, según datos del hospital. Colombia enfrenta un desafío demográfico en la donación, pasando de registrar 10 donantes por millón de habitantes hace dos décadas a siete en la actualidad. Esta disminución histórica resalta la importancia de los trasplantes vivos para salvar vidas.

Señales tempranas y futuro del programa

La doctora María del Pilar Gómez Navas, gastroenteróloga pediatra y líder del programa de trasplante hepático del hospital, ha hecho un llamado urgente a reconocer las señales tempranas de enfermedades del hígado en los niños. Entre las alertas específicas mencionó que no es normal que un recién nacido mantenga la coloración amarilla en la piel o los ojos después de las dos primeras semanas de vida. Estos signos de ictericia prolongada pueden indicar obstrucción de vías biliares asociada al síndrome de Alagille.

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Además de la ictericia, la doctora Gómez Navas recomendó prestar atención a la orina muy oscura y a las deposiciones demasiado claras en los lactantes. La detección oportuna de estos síntomas puede acelerar el diagnóstico y mejorar las opciones de tratamiento antes de que el hígado se deterioré irreversiblemente. Con este procedimiento histórico, el Hospital Infantil San Vicente Fundación amplía sus capacidades para atender a pacientes pediátricos con enfermedades hepáticas. La institución ofrece ahora una nueva y necesaria alternativa a las familias que enfrentan la difícil espera de un trasplante convencional.