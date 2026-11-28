El DJ brasileño Pedro Sampaio encabezó el primer entretiempo musical en la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo, marcando un cambio estratégico para Conmebol.

En el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, tuvo lugar un hito histórico durante la final de la Copa Libertadores al celebrarse el primer show de medio tiempo en los 66 años de antigüedad del torneo. El protagonista de esta novedad fue el DJ brasileño Pedro Sampaio, quien se presentó cerca de la tribuna oriental del recinto donde se disputó la primera final de un Mundial en la historia. El espectáculo, patrocinado por Coca Cola, buscó mezclar la música para animar a los aficionados de Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Detalles del espectáculo musical en la final

El evento de entretenimiento se desarrolló en un espacio habilitado especialmente para la ocasión, con una duración máxima de quince minutos, que es el tiempo habitual previsto para los entretiempos. Aunque la energía en el estadio fue alta y algunos espectadores disfrutaron de la presentación, la reacción en las redes sociales fue diversa, con muchos usuarios mostrando inconformidad ante la inclusión del acto artístico. La fecha del evento marcó un antes y un después en la tradición futbolística sudamericana, rompiendo con décadas de formato tradicional sin interrupciones musicales destacadas.

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Conmebol imita el modelo exitoso de la NFL

Este movimiento no es una sorpresa para Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien ha promovido activamente este tipo de espectáculos desde 2024. La estrategia se basa en el éxito financiero y de audiencia del Súper Bowl de la National Football League, evento que reunió a 220 millones de espectadores en 2026 según datos de Nielsen. La rentabilidad de estos shows es evidente, ya que un anuncio de un minuto en dicho evento puede costar hasta diez millones de dólares, lo que impulsa a las instituciones deportivas a replicar este modelo.

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Antecedentes de shows en competiciones de Conmebol

La final de la Copa América celebrada en Miami, donde se enfrentaron Argentina y Colombia, fue el pionero en 2024 para este formato de entretenimiento integrado al fútbol. Posteriormente, se incluyeron presentaciones similares en la final del Mundial de Clubes disputada en Estados Unidos durante el verano de 2025, así como en el Mundial de Fútbol de Norteamérica, cuyo título se definió en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Estos eventos consolidaron la idea de que el entretenimiento musical es parte fundamental de las grandes finales deportivas.

Impacto en el futuro del fútbol sudamericano

La decisión de incluir a Pedro Sampaio en la final de la Copa Libertadores 2026 posiciona a Sudamérica en un camino donde los shows de mediotiempo llegarán para quedarse. El paso dado en Montevideo sugiere que en los próximos años podrían participar grandes artistas internacionales para atraer aún más audiencia global. Este cambio estratégico busca aumentar el valor comercial y la visibilidad del torneo, asegurando que la Copa Libertadores siga siendo el evento de clubes más importante de Suramérica.