Primera foto de Bogotá de 1842 subastada en Christie's por 60.000 euros

El daguerrotipo de Jean-Baptiste Louis Gros captura la Bogotá colonial. Se subastará el 14 de noviembre en París con un estimado de 60.000 a 80.000 euros.

Una fotografía histórica de Bogotá, tomada hace 184 años, generará gran interés internacional al ser puesta en venta. El Museo del Atlántico y otros actores culturales destacan la relevancia de esta pieza, similar a otros hitos como la exposición 'Horizontes Creativos' con 44 artistas del Caribe. Sin embargo, el foco global se centrará en el próximo 14 de noviembre en París.

Venta del daguerrotipo en Christie's

La imagen, titulada Rue de l'Observatoire à Bogotá, será subastada por Christie's con un precio estimado entre 60.000 y 80.000 euros. Esta cifra podría fluctuar según las pujas finales de los compradores en la sala de subastas parisina. El daguerrotipo fue realizado en 1842 por el diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros.

Also read Primera fotografía de Bogotá se subastará en París hasta por 80.000 euros

Se considera la primera fotografía conservada de la capital colombiana. La placa metálica mide 19,5 por 14,5 centímetros y forma parte de una colección de 363 fotografías de los siglos XIX y XX que Christie's ofrecerá a la venta en Francia.

Detalles técnicos y la Bogotá colonial

La obra muestra una ciudad muy distinta a la actual, con una calle prácticamente desocupada y construcciones de la época. Los cerros orientales sirven como telón de fondo en esta escena urbana de 1842, cuando Bogotá aún formaba parte de la entonces Nueva Granada.

Advertisement

En el reverso de la placa, Jean-Baptiste Louis Gros anotó detalles como la hora, 11:00 de la mañana, y los materiales químicos usados. El tiempo de exposición fue de 47 segundos, lo que explica por qué la calle aparece vacía; las personas en movimiento no quedaron registradas.

Élodie Morel-Bazin, especialista de Christie's, destacó la calidad de la imagen. Fotografiar una calle al aire libre era un desafío técnico para una innovación presentada públicamente en 1839. El periódico El Observador publicó información sobre el daguerrotipo en Colombia el 22 de septiembre de 1839.

Trayectoria del diplomático fotógrafo

Jean-Baptiste Louis Gros nació en Francia en 1793 y tuvo una trayectoria multifacética como diplomático, pintor y dibujante. Llegó a la Nueva Granada a finales de la década de 1830 como encargado de negocios de Francia. Comenzó a experimentar con la fotografía poco después de su publicación.

La Red Cultural del Banco de la República reconoce dos imágenes tempranas de Gros en 1842: esta del Observatorio y una vista de la Catedral. Sus registros son antecedentes fundamentales para la historia de la fotografía colombiana.

Advertisement

Cronología y próximas subastas

Christie's organizó la venta en tres jornadas los días 13, 14 y 17 de noviembre en París. El daguerrotipo específico será ofrecido el 14 de noviembre de 2026. Antes de esta venta, la pieza estuvo en las colecciones de André Duchesne y Roger Thérond.

La fotografía también fue exhibida en el Museo de Artes Decorativas de París entre 1965 y 1966. Posteriormente, se mostró en la Casa Europea de la Fotografía entre 1999 y 2000. El precio estimado máximo equivale a cerca de 89.000 dólares, pero la puja final determinará su valor definitivo.