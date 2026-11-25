Semana publicó la primera foto de los rehenes en el Éxito de Cartagena. Rafael Poveda reveló la imagen mientras negociaban con los captores.

La revista Semana reveló la primera fotografía directa de los individuos retenidos dentro del almacén Éxito en la capital del departamento de Bolívar, Cartagena. Esta imagen histórica fue publicada por el periodista Rafael Poveda durante la noche del martes, momento crítico en el que la incertidumbre dominaba la zona comercial y residencial circundante.

Publicacion de Rafael Poveda

Rafael Poveda obtuvo el registro visual al realizar una entrevista con un familiar de una de las víctimas atrapadas en el inmueble. La publicación incluye la leyenda donde se detalla que las personas aparecen secuestradas y amarradas, exhortando a la ciudadanía a compartir la información para mantener la visibilidad del caso. En cuestión de minutos, esta foto se consolidó como el documento gráfico más crudo y directo sobre la situación de los civiles atrapados.

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En el marco, se observa a varios de los afectados sentados cerca de un ventanal, una posición que los captores utilizaron para vigilar las posibles maniobras de rescate o la cercanía de las fuerzas del orden. La toma confirma la presencia física de las víctimas en un estado de vulnerabilidad extrema, contrastando con el operativo táctico que se desplegó en las calles exteriores del supermercado.

Proceso de la toma de rehenes

La crisis comenzó en la mañana cuando un grupo delictivo intentó asaltar un vehículo de valores que se dirigía a recoger fondos de un centro comercial. Al activarse los botones de pánico por los operadores de seguridad, la Policía respondió de manera inmediata para enfrentar la amenaza. Ante la presión policial, los asaltantes no tuvieron otra opción que refugiarse en el local comercial Éxito, tomando como rehenes a clientes y trabajadores presentes.

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Según el balance oficial, la cifra inicial de personas tomadas asciende a cerca de 30 individuos. De este total, se confirmó que al menos 20 personas continuaban retenidas en las horas de la noche. Esta cifra reduce significativamente el número de víctimas respecto al grupo inicial, lo que sugiere posibles salidas parciales o liberaciones temporales, aunque la mayoría permanecía bajo el control armado de los delincuentes comunes.

Dialogo con captores delincuentes

Dos negociadores de la Fuerza Pública se adentraron en el interior del almacén para mantener un diálogo cara a cara con los captores. El objetivo principal de estas conversaciones era convencer a los agresores de liberar a todas las víctimas, asegurando que salieran sanas y salvas. Este enfoque prioritario en la vida humana marcó la estrategia de las autoridades frente al cerco.

Por otro lado, los criminales impusieron condiciones específicas para la negociación. Exigen un rescate de 7.000 millones de pesos, la entrega de dos camionetas polarizadas y autorización para huir sin ser detenidos. Estas demandas elevan la complejidad del operativo, ya que deben equilibrarse con los riesgos de una eventual confrontación armada en un espacio lleno de civiles.

Operativo de fuerzas especiales

El perímetro de seguridad estaba compuesto por Fuerzas Especiales, la Policía Metropolitana de Cartagena, la Armada Nacional y escuadrones del Esmad. Los uniformados portaban cascos y armas de largo alcance, posicionándose en ubicaciones estratégicas para proteger a la población. Sin embargo, los hombres armados desplazaron a algunos ciudadanos frente a las ventanas del establecimiento como escudos humanos, dificultando cualquier posible asalto.

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El ambiente se tensó durante la incursión, donde se escucharon múltiples disparos que confirmaron la intensidad del enfrentamiento verbal y físico entre las partes. Las familias de los retenidos se concentraron en las inmediaciones del supermercado, aguardando noticias con profunda angustia mientras el tiempo corría para la resolución pacífica del secuestro en La Castellana.