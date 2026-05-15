Primera jornada de montaña en el Giro de Italia 2026

La etapa 7 del Giro de Italia 2026 será la primera gran jornada de montaña, con Egan Bernal como protagonista y Blockhaus como la llegada en alto. La montaña aparece por primera vez en el Giro y la expectación es máxima.

Siga EN VIVO la etapa 7 del Giro de Italia 2026, la primera gran jornada de montaña con llegada en Blockhaus y Egan Bernal como protagonista.

La montaña aparece por primera vez en el Giro de Italia y la expectativa es total. Este viernes 15 de mayo se disputa la séptima etapa de la competencia, una jornada exigente entre Formia y Blockhaus que podría empezar a mover seriamente la clasificación general y mostrar quiénes están realmente preparados para pelear el título. El recorrido tendrá 244 kilómetros y un acumulado de 4.600 metros de desnivel, convirtiéndose en una de las fracciones más duras de esta primera semana.

Además, la llegada en alto pondrá a prueba a los favoritos y será clave para medir el nivel de los colombianos, especialmente de Egan Bernal, quien ha tenido algunas dificultades en la montaña durante los últimos días. El ciclista colombiano del Ineos Grenadiers aparece noveno en la clasificación general antes del inicio de la jornada, a 6 minutos y 16 segundos del líder Afonso Eulálio





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro De Italia 2026 Estado De Montaña Llegada En Blockhaus Egan Bernal Subida A Blockhaus Formia-Blockhaus Ascenso Y Desgaste Acumulado Casilla 45 De Clasificacion General Montaña Más Recordadas Partido De Despedida De La Seleccion Colombia Grupo Firme Fifa Fan Festival 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Español Igor Arrieta gana la quinta etapa del Giro de Italia 2026El corredor navarro del UAE Team resistió caídas y errores de ruta bajo la lluvia, mientras Afonso Eulálio asumió el liderato general.

Read more »

Giro de Italia 2026: Etapa 6 en Nápoles, velocistas en el foco y transmisión EN VIVOEl Giro de Italia 2026 continúa este miércoles con la etapa 6, que promete velocidad y emoción en Nápoles, una de las ciudades más emblemáticas del país europeo. La jornada se perfila ideal para los velocistas del pelotón, pero el desgaste acumulado podría abrir la puerta para alguna fuga sorpresiva.

Read more »

Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la sexta etapaTodas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCN.

Read more »

Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la sexta etapaTodas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCN.

Read more »