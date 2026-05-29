Primera prueba del Metro de Bogotá con pasajeros: un hito histórico recorrido por el alcalde y personalidades

El Metro de Bogotá realizó su primera prueba con pasajeros a bordo, un avance significativo hacia la operación comercial prevista para marzo de 2028. El alcalde Carlos Fernando Galán supervisó el recorrido, acompañado de invitados especiales y la cantante Juliana Velásquez. Las pruebas eléctricas en el viaducto prometen transformar la movilidad de la capital colombiana.

El Metro de Bogotá vivió un momento histórico este viernes 29 de mayo al realizar su primera prueba con pasajeros a bordo, marcando un avance concreto en un proyecto que ha sido esperado por décadas.

El alcalde Carlos Fernando Galán encabezó el recorrido, que partió desde el patio taller en el barrio Gibraltar y avanzó hasta la estación dos del trazado inicial. Acompañado de personalidades, invitados especiales y medios de comunicación, Galán supervisó el trayecto mientras el tren se desplazaba en modo manual sobre el viaducto elevado.

Esta es la tercera prueba del sistema, pero la primera en contar con viajeros, lo que representa un paso crucial hacia la operación comercial programada para marzo de 2028. Durante el evento, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, destacó que la integración de obra civil, sistemas ferroviarios, eléctricos y de comunicaciones avanza en armonía, y que los protocolos se ajustan para garantizar un servicio seguro y eficiente.

Las pruebas actuales se realizan en un tramo de 905 metros, pero se espera que en los próximos meses se extiendan a lo largo de los 14 kilómetros de viaducto ya construidos, alcanzando velocidades comerciales de hasta 43 km/h. El alcalde recordó que hace dos años el Distrito se comprometió a que en mayo rodarían trenes en pruebas, y hoy ese compromiso se cumple, con un avance global del 77,53 por ciento en la primera línea.

El ambiente fue de celebración y expectativa. La cantante colombiana Juliana Velásquez amenizó el trayecto interpretando temas musicales dentro de uno de los vagones, generando un momento espontáneo que refleja el entusiasmo ciudadano. Los invitados, entre los que se encontraban líderes comunitarios y periodistas, expresaron su emoción en redes sociales.

Uno de ellos escribió: 'No son expertos en urbanismo, no son fanáticos militantes de ningún partido, son ciudadanos que saben que van a llegar más rápido a sus trabajos en la mañana y a sus casas en la tarde. Cuando entiendan eso, van a dejar los discursos chimbos de lado. Hoy empezaron las pruebas con los rieles energizados'.

Además, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, participó en el recorrido y celebró el progreso del proyecto, que cuenta con financiamiento y asistencia técnica china. La Alcaldía también lanzó la estrategia 'Bogotá Modo Metro', una campaña educativa para que los ciudadanos aprendan a convivir con el nuevo sistema de transporte, respetando las normas de ingreso, comportamiento y seguridad. Esta iniciativa busca transformar hábitos de movilidad y fomentar una cultura metro.

Más allá del simbolismo, la prueba evidencia el avance tangible de una obra que transformará la movilidad en Bogotá. Actualmente, el viaducto cuenta con 14 kilómetros construidos y 6 kilómetros de línea férrea completa. Se han retirado más de 135 toneladas de residuos en los alrededores de las estaciones 1 y 2, en la localidad de Kennedy. La siguiente fase será la marcha blanca, pruebas sin pasajeros a lo largo de todo el viaducto, para luego iniciar la operación comercial.

Se estima que el trayecto completo, que hoy puede tomar más de una hora en transporte público, se reduzca a solo 27 minutos. El alcalde Galán subrayó que este tren eléctrico 'será clave para la transformación de comportamientos' y que la ciudad está lista para dar el salto hacia un sistema de transporte masivo moderno y sostenible.

La comunidad espera que el Metro de Bogotá no solo mejore los tiempos de desplazamiento, sino que también impulse el desarrollo urbano y reduzca la contaminación. Con esta primera prueba con pasajeros, el sueño de millones de bogotanos está cada vez más cerca de hacerse realidad





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