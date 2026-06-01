Primera vuelta presidencial en Colombia: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta

Con más del 95% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella obtiene el 44% de los votos frente al 41% de Iván Cepeda, quien será su rival en el balotaje del 21 de junio. La candidata Paloma Valencia reconoció su derrota y llamó a frenar el neocomunismo. La jornada electoral transcurrió con tranquilidad, aunque generó controversia la publicación del voto del presidente Gustavo Petro.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia dejó un panorama claro: el candidato Abelardo de la Espriella, del partido Defensores por la Patria, se perfila como el ganador con un 44% de los votos, seguido de Iván Cepeda , del Pacto Histórico, con un 41%.

Con el 95% de las mesas informadas, correspondientes a más de 13 millones de votos, ambos competirán en el balotaje del 21 de junio. La candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, obtuvo un 5% y reconoció su derrota.

En un discurso tras conocerse los resultados, Valencia hizo un llamado a derrotar a Cepeda, argumentando que el neocomunismo no debe continuar en el país y que es necesario mantenerse firmes al lado de las ideas de libertad, progreso, iniciativa privada y cuidado de los pobres. Por su parte, Claudia López, otra aspirante, también admitió su derrota y señaló que Iván Cepeda es un hombre decente, instándolo a asumir el liderazgo de su campaña sin depender de otros.

La jornada electoral transcurrió con relativa tranquilidad, según el balance del procurador general Gregorio Eljach. Sin embargo, se registraron 14 novedades en el Puesto de Mando Unificado de Santander, relacionadas con formularios E-11, denuncias de lapiceros borrables y situaciones en municipios como San Gil. También se atendieron casos de desinformación en redes sociales y se coordinó la búsqueda de una persona reportada como desaparecida con apoyo de la Policía Nacional, Ejército, Fiscalía y organismos de control.

Además, la votación generó controversia cuando el presidente Gustavo Petro exhibió públicamente su voto en la Plaza de Bolívar, hecho que el procurador Eljach consideró que deberá ser revisado por otras instancias, ya que no es lo mismo que un ciudadano común muestre su elección a que lo haga un jefe de Estado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también reveló su voto, sumándose a la polémica. Los candidatos ejercieron su derecho al voto en diferentes puntos del país.

Paloma Valencia votó en el barrio Chicó Reservado de Bogotá, luego de acompañar al expresidente Álvaro Uribe a votar. Iván Cepeda sufragó en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy. Abelardo de la Espriella emitió su voto en el colegio La Enseñanza de Barranquilla y en sus redes sociales instó a los colombianos a participar. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la capital estaba preparada para garantizar una jornada tranquila.

Con el avance del conteo, los resultados iniciales mostraron una ventaja para Cepeda, que luego fue remontada por Espriella. En el boletín número 6, ambos estaban empatados en 43%; para el boletín 8, Espriella tenía 43% contra 42% de Cepeda; y finalmente, en el boletín 12, Espriella llegaba a 44% y Cepeda a 41%. La diferencia de aproximadamente 600.000 votos obligará a una campaña intensa de cara a la segunda vuelta, donde se definirá al próximo presidente de Colombia





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