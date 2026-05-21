Primeras silencios de la concentración de la Selección Colombia

La concentración de la Selección Colombia comenzó a tomar temperatura mundialista, en un ambiente diferente tanto en la sede deportiva como en la expectativa de los aficionados.

Este jueves temprano amaneció distintamente la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne. Después de un movimiento normal de montaña, en las afueras se reunieron aficionados, vestidos con camisetas amarillas, algunos cargando banderas, otrosbereitung los celulares listos para captar a los jugadores de la Selección Colombia .

Estaban presentes padres con sus hijos, niños aferrados a balones y camisetas, todos deseando ver de cerca a los hombres llamados a representar al país. Allí en el interior, el ambiente era distinto, más sobrio y silencioso. Los periodistas aguardaban la autorización para ingresar, atentos a cualquier movimiento o posibilidad de escuchar las primeras voces en este encuentro de la Selección





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