Primeros comentarios en honor a Germán Vargas Lleras: Lamentaciones y remembranzas

Edgar Díaz, Eimy Suárez y William Villamizar se unen en sus recordatorios a un político inteligente y visionario como gobernador de Norte de Santander, quien también fue número dos de Santos y exalcalde de Cúcuta.

Uno de los primeros en pronunciarse tras el fallecimiento del exvicepresidente fue el senador por Cambio Radical Edgar Díaz . Lamentó que Colombia no tuvo la oportunidad de tener a un estadista y visionario como presidente de la República, haciendo referencia a Germán Vargas Lleras .

Eimy Suárez y William Villamizar, por su parte, describieron a Vargas Lleras como 'Un hombre que, desde cada rol que desempeñó, le aportó al país con el carácter, la visión, el intelecto y el compromiso que lo caracterizaba'. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, aseguró que siempre recordará el liderazgo y compromiso con las regiones de Vargas Lleras.

Finalmente, Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta subrayó que el exvicepresidente 'Fue una figura de carácter, firme en sus convicciones y protagonista de importantes debates para el país'. No se descarta la posibilidad que, desde Cambio Radical en Norte de Santander, se desarrolle un homenaje póstumo en honor a Germán Vargas Lleras





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