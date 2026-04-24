Primeros Hallazgos Sobre el Accidente del Hércules C-130 en Putumayo Revelan Impacto con Árboles

La Fuerza Aeroespacial Colombiana presenta un informe preliminar sobre el accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 69 militares fallecidos y 27 heridos. El informe indica que la aeronave no presentaba fallas técnicas y que el accidente ocurrió tras impactar con árboles cerca de la pista.

El pasado jueves, 23 de abril, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) presentó sus primeros hallazgos oficiales relacionados con el trágico accidente aéreo ocurrido un mes antes en Puerto Leguízamo , Putumayo .

La tragedia, que cobró la vida de 69 militares y dejó a 27 heridos, conmocionó a la nación y generó una profunda investigación para determinar las causas del siniestro. El informe preliminar, detallado en una conferencia de prensa liderada por el coronel Luis Fernando Giraldo Escobar, director de seguridad operacional de la FAC e investigador principal del caso, reveló información crucial sobre el estado de la aeronave y la secuencia de eventos que condujeron al accidente del avión Hércules C-130.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la confirmación de que la aeronave no presentaba fallas técnicas preexistentes y contaba con todas las certificaciones de aeronavegabilidad vigentes al momento del despegue. Esto descarta, en primera instancia, la posibilidad de un fallo mecánico como causa principal del accidente. La investigación se centró en la reconstrucción detallada del vuelo, utilizando datos de la caja negra y otros registros disponibles.

Los resultados de esta reconstrucción indican que el siniestro ocurrió en los primeros segundos después de que el avión despegara de la pista del aeropuerto de Puerto Leguízamo. Específicamente, la aeronave impactó contra árboles ubicados en la trayectoria de salida de la pista, lo que desencadenó una serie de eventos que culminaron en la pérdida de control y el posterior estrellamiento.

El coronel Giraldo explicó que el impacto con los árboles provocó una pérdida de potencia significativa en al menos dos de los motores del avión, los motores número uno y dos, lo que afectó gravemente la capacidad de la tripulación para mantener el control de la aeronave. Además, el impacto generó una afectación aerodinámica en el ala izquierda, lo que contribuyó a un viraje pronunciado y a la pérdida definitiva de control.

El avión permaneció en el aire durante aproximadamente 36 segundos después del impacto antes de estrellarse a unos dos kilómetros de la pista. La investigación también consideró el peso de la aeronave al momento del despegue, estimando que era de 133.000 libras. Este peso se encontraba dentro de los límites permitidos para las condiciones del aeródromo, lo que descarta, por el momento, la sobrecarga como un factor determinante en el accidente.

Sin embargo, la FAC enfatizó que la investigación continúa y que se están explorando todas las posibles causas y factores contribuyentes. A pesar de que las primeras hipótesis apuntan a un choque con árboles como el desencadenante del accidente, el informe preliminar también reveló una información preocupante: no existían reportes previos dentro del sistema de seguridad de la FAC que alertaran sobre la presencia de árboles u otros obstáculos en la trayectoria de salida de la pista del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de los procedimientos de inspección y evaluación de riesgos en el aeródromo. Ante este hallazgo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana tomó medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en el aeropuerto. Se recomendó restringir los despegues desde la pista donde ocurrió el accidente hasta que los obstáculos sean retirados por completo.

Además, se está coordinando con las autoridades locales la intervención de las zonas aledañas al aeródromo para identificar y eliminar cualquier otro riesgo potencial para las operaciones aéreas. Es importante destacar que la FAC insistió en que aún no es posible establecer una causa definitiva del accidente. El informe preliminar es solo un paso en el proceso de investigación, y se están llevando a cabo análisis más exhaustivos para determinar con precisión qué ocurrió y por qué.

La Fuerza Aeroespacial se ha comprometido a realizar una investigación transparente y rigurosa para esclarecer todos los aspectos del accidente y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. El coronel Giraldo reiteró que el informe no atribuye responsabilidades ni concluye si hubo error humano, fallas operativas o factores adicionales que contribuyeron al accidente.

“No sería responsable afirmar en este momento qué causó el accidente. Este es un informe preliminar y la investigación continúa”, enfatizó el oficial. La FAC ha establecido un equipo de expertos que está trabajando en colaboración con otras agencias gubernamentales y organizaciones internacionales para llevar a cabo la investigación de manera integral y exhaustiva.

La investigación en curso se centra en varios aspectos clave, incluyendo el análisis detallado de los datos de vuelo, el examen de los restos de la aeronave, las entrevistas con testigos y la revisión de los procedimientos operativos de la FAC. Se están utilizando tecnologías de punta y técnicas de investigación forense para reconstruir la secuencia de eventos que condujeron al accidente y determinar las causas subyacentes.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha expresado su profundo pesar por la pérdida de vidas y ha ofrecido su apoyo a las familias de las víctimas. Se ha establecido un programa de asistencia para brindar apoyo emocional y financiero a las familias afectadas. La FAC también se ha comprometido a implementar medidas para mejorar la seguridad de las operaciones aéreas y prevenir futuros accidentes.

Estas medidas incluyen la revisión de los procedimientos de inspección y evaluación de riesgos en los aeródromos, la capacitación del personal en materia de seguridad aérea y la adquisición de equipos y tecnologías más avanzadas. El accidente del Hércules C-130 en Puerto Leguízamo ha generado un debate nacional sobre la seguridad de las operaciones aéreas en Colombia y la necesidad de invertir en infraestructura y tecnología para garantizar la seguridad de los vuelos.

El gobierno colombiano ha anunciado que destinará recursos adicionales para mejorar la seguridad aérea y fortalecer la capacidad de la FAC. La investigación del accidente continúa y se espera que se publiquen nuevos informes a medida que se obtengan más datos y se realicen análisis más exhaustivos. La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha reiterado su compromiso de transparencia y ha asegurado que se informará a la opinión pública sobre los avances de la investigación.

El objetivo final es esclarecer las causas del accidente y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro, honrando así la memoria de las víctimas y protegiendo la seguridad de los vuelos en Colombia





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