El escuadrón suizo NSN Cycling anuncia la incorporación de los ciclistas Primoz Roglic, Santiago Buitrago y Richard Carapaz para la temporada 2027, fortaleciendo su plantilla.

El equipo suizo NSN Cycling ha formalizado la incorporación de tres figuras de primer nivel para la temporada 2027. La escuadra confirmó que el esloveno Primoz Roglic se une a la formación con un contrato por un año. Este movimiento estratégico busca consolidar al grupo como un contendiente serio en las grandes pruebas por etapas del calendario mundial.

Fichajes clave impulsan plantilla suiza

Primoz Roglic firma su nuevo contrato con el NSN Cycling el miércoles, poniendo fin a su etapa en el Red Bull-BORA-hansgrohe. Junto a él, el colombiano Santiago Buitrago llega tras dejar el Bahrain-Victorious con un contrato hasta 2029. El ecuatoriano Richard Carapaz se incorpora procedente del EF Education-EasyPost y firmará por tres temporadas, también hasta 2029. Esta triada de estrellas representa la mayor apuesta institucional del conjunto helvético para reforzar su estructura competitiva.

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Roglic y Carapaz suman títulos y medallas

El palmarés de Primoz Roglic incluye cuatro victorias en la Vuelta a España y el Giro de Italia 2023. Además, cuenta con una medalla de oro olímpica en la contrarreloj de Tokio 2020 y fue subcampeón del Tour de Francia 2020. Por su parte, Richard Carapaz se alzó con el Giro de Italia 2019 y obtuvo el oro olímpico en Tokio. Ambos ciclistas han demostrado una capacidad probada para dominar las etapas más exigentes del ciclismo profesional.

Buitrago asciende con liderazgo y experiencia

Santiago Buitrago llega al NSN Cycling tras ganar la clasificación de la montaña en la Vuelta a España. Este éxito refuerza su perfil como un corredor versátil capaz de combatir en las grandes vueltas. La inclusión de Buitrago, de 26 años, añade profundidad táctica a la plantilla suiza. Su contratación se alinea con la visión del equipo de combinar experiencia veterana con talento en ascenso.

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Distribución de roles para 2027

El NSN Cycling deberá definir cómo asigna las responsabilidades de liderazgo entre sus tres nuevas estrellas. La presencia de Roglic, Carapaz y Buitrago crea una jerarquía compleja en vistas a las metas del próximo año. El equipo destacó que Roglic aporta una experiencia invaluable y un rendimiento constante en escenarios de alta presión. El ciclista esloveno, de 37 años, sumó 93 victorias profesionales y es ex saltador de esquí.

Visión institucional y futuro deportivo

El comunicado oficial del NSN Cycling enfatizó que siempre buscan desafíos competitivos y nuevos objetivos. Primoz Roglic expresó su motivación por enfrentar estas pruebas junto a sus nuevos compañeros de equipo. El directorio suizo asegura que esta estrategia fortalecerá su posición en carreras clave del calendario internacional. La definición de líderes por prueba quedará pendiente a medida se acerque el inicio de la temporada 2027.