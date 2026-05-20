Principal destino de las licencias de construcción en Bolívar

Texto informativo sobre los principales destinos de las licencias de construcción en el departamento de Bolívar, según el Dane durante el primer trimestre del año 2026.

Conozca cuáles son los principales destinos de las licencias de construcción en el departamento, según el Dane . En Bolívar, los compradores de vivienda inclinan sus preferencias hacia los apartamentos.

En el primer trimestre del año, el 88,8% de las unidades habitacionales licenciadas fueron apartamentos. En el primer trimestre de 2026, las áreas licenciadas en el departamento de Bolívar fueron de 154.653 m², que significaron un descenso del 57,2%, comparado con igual periodo del año pasado. Ese descenso es atribuido en gran parte a un descenso en el licenciamiento de áreas para vivienda, que en el periodo cayó 75,1%.

Este hecho pasó de 332.685 m² en el primer trimestre de 2025 a solo 82.750 m² en igual periodo de este año. En el primer trimestre del año 2026, la vivienda participa con el 53,50% de los metros cuadrados licenciados en el departamento. Entre enero y marzo de este año, en Bolívar los metros licenciados para vivienda se repartieron asi: Vía diferente a VIS: 24.971 m² (casas, 20.554 m² y apartamentos, 4.417 m²).

- VIS: 703 unidades (casas, 8 y apartamentos, 695). - Vivienda diferentes de VIS: 120 unidades (casas, 84, apartamentos, 36). Por destinos, las mayores participaciones en áreas licenciadas se repartieron de la siguiente forma:- Alojamiento: 29.305 m² y una participación del 18,94%. Educación fue el destino que se quedó con el 9,83% de las áreas licenciadas en Bolívar en el primer trimestre. Bodegas: 12.536 m² y una participación del 8,1%.





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