Prisión para el agresor de Kira: Justicia para la perrita de Bucaramanga

Un juez ordenó la prisión preventiva de Job Abimelec Camacho Camargo, acusado de la muerte de la perrita Kira en Bucaramanga, tras admitir su responsabilidad por el maltrato animal. El caso generó una gran indignación en la ciudad y en redes sociales.

La conmovedora historia de Kira , una perrita criolla que capturó la atención y el corazón de toda Bucaramanga , ha llegado a un punto crucial con una decisión judicial que refleja la creciente sensibilidad y el rigor con el que se persigue el maltrato animal .

Job Abimelec Camacho Camargo, el hombre acusado de la brutal agresión que causó la muerte de Kira, ha sido enviado a prisión, una resolución largamente esperada y demandada por la comunidad. El Juzgado 12 de Control de Garantías de Bucaramanga dictaminó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Camacho, mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.

Esta determinación se produjo tras exhaustivas audiencias concentradas celebradas el jueves 23 de abril, en las que la juez evaluó la evidencia presentada y concluyó que existían fundamentos sólidos para privar de libertad al acusado. El propio Camacho admitió su responsabilidad durante las diligencias judiciales, allanándose a los cargos por muerte a animal agravada.

En un acto de aparente arrepentimiento, el procesado se disculpó públicamente, expresando: 'Pido disculpas a todos porque fue algo muy feo lo que hice y no lo pienso hacer'. Sin embargo, este arrepentimiento tardío no ha mitigado la gravedad de sus acciones ni la indignación generada en la opinión pública. Los hechos ocurrieron el 2 de abril en el barrio Betania, etapa 12, en el norte de Bucaramanga.

La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que demuestran cómo Camacho, quien tenía a Kira bajo su cuidado, la sometió a una salvaje golpiza. La fiscal detalló durante la audiencia los horribles episodios de violencia a los que fue sometido el animal: 'Le habría propinado múltiples golpes mientras lo sujetaba por el hocico y le gritaba expresiones intimidantes y agresivas.

Además, lo golpeó con un objeto contundente. Todo esto le produjo y prolongó su sufrimiento'. Desafortunadamente, Kira no pudo resistir la brutalidad del ataque. Las lesiones sufridas le causaron politraumatismos severos y un trauma craneoencefálico cerrado que le arrebataron la vida.

La indignación pública se desató cuando un vecino grabó parte de la agresión y compartió el video en redes sociales. Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando una ola de repudio y exigiendo una respuesta contundente de las autoridades. Inicialmente, Camacho y su pareja intentaron encubrir la verdad, alegando que la mascota había muerto por envenenamiento.

Sin embargo, esta versión se derrumbó ante la evidencia forense. Para esclarecer las circunstancias de la muerte de Kira, el cuerpo del animal fue exhumado de una zona boscosa donde había sido enterrado clandestinamente. La necropsia reveló que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza, confirmando la violencia del ataque y desmintiendo la versión inicial de los acusados. El dictamen forense detalló múltiples lesiones, corroborando la crueldad infligida a Kira.

La captura de Camacho se llevó a cabo el 21 de abril en el sector de Betania, mientras intentaba evadir el operativo policial y abandonar la ciudad. Unidades de la Sijin y la Policía Ambiental lograron detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía.

Ahora, mientras se desarrolla el proceso judicial, Camacho permanecerá tras las rejas, enfrentando las consecuencias de sus actos en un caso que ha conmocionado a la ciudadanía y ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger a los animales y castigar severamente a quienes los maltratan. Este caso sirve como un precedente importante en la lucha contra el maltrato animal en Colombia, demostrando que la justicia puede llegar a quienes causan sufrimiento a seres indefensos.

La comunidad espera que este fallo sirva como un mensaje claro y contundente para disuadir a otros de cometer actos similares y promover una cultura de respeto y cuidado hacia los animales





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