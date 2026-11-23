La organización empresarial antioqueña presenta su modelo de custodios del largo plazo, inspirado en el Metro de Medellín, ante el CID de Harvard.

Una delegación de siete organizaciones colombianas, liderada por Proantioquia, participó recientemente en Harvard bajo la invitación del Centro para el Desarrollo Internacional del Kennedy School. El encuentro Reimagining the Economy examinó el papel de las instituciones frente a desafíos críticos como la transición energética y la nueva política industrial. El grupo arribó a la universidad con una convicción fundamental: el desarrollo local requiere un soporte temporal que trascienda los ciclos políticos tradicionales.

La tensión entre gestión pública y visión a largo plazo

El núcleo del debate en Harvard giró en torno a la discrepancia temporal entre las necesidades de transformación territorial y la duración de los mandatos gubernamentales. Una transformación profunda de un territorio demanda una generación completa, mientras que un gobierno típico solo dura cuatro años. Esta brecha de tiempo representa el obstáculo principal para planificar el destino sostenible de las regiones.

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Los planes, los presupuestos y los incentivos políticos se miden estrictamente en cuatrienios, lo que hace que desafíos de envergadura nacional queden desprotegidos. La pregunta central que llevaron los representantes colombianos era cómo custodiar el largo plazo cuando la estructura administrativa cambia periódicamente. Ninguno de los retos modernos cabe en un único periodo de gobierno.

Lecciones institucionales de casi cinco décadas en Antioquia

Proantioquia, fundada hace casi 52 años, ha observado a doce presidentes en Colombia, ofreciendo un modelo único de continuidad empresarial. Las empresas no desaparecen cuando cambian los gobernantes porque su futuro está inextricablemente atado al territorio donde operan. No existen empresas exitosas en sociedades fracasadas, una regla fundamental aprendida en medio siglo de actividad.

El desarrollo se entiende primero como un desafío institucional y no únicamente como una política pública. Una buena intención legislativa se convierte en un fracaso si carece de instituciones sólidas que la sostengan en el tiempo. El sector privado tiene la responsabilidad de participar en la vida pública como un actor institucional comprometido con una visión compartida.

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Esta participación no debe ser la de un espectador pasivo, sino la de un garante de la memoria institucional. El sector privado preserva lo acordado y lo aprendido, aportando la continuidad necesaria para proyectos que superan los límites electorales. Esta estabilidad es esencial para mantener la visión de largo plazo frente a la volatilidad política.

El Metro de Medellín como caso de estudio de resiliencia

Medellín sirve como el ejemplo principal de cómo la colaboración público-privada supera incluso las crisis más extremas. Durante los años ochenta y noventa, la ciudad fue calificada como la más violenta del mundo, superando a los lugares considerados segundos y terceros en índices de criminalidad. Un alcalde de Nueva York llegó a afirmar que Medellín era inviable y debería ser bombardeada.

A pesar de este contexto que paralizaría a cualquier territorio, se logró construir el Metro, un proyecto que demandó doce años de trabajo. La construcción implicó cuatro presidentes diferentes y veintisiete meses de obra paralizada por las tensiones sociales de la época. La obra se inauguró finalmente en 1995 gracias a la persistencia de los actores clave.

La finalización del sistema de metro fue posible porque la conversación se mantuvo viva a través del tiempo. El sector privado organizado, junto con las universidades y la sociedad civil, sostuvieron el proyecto mientras los gobiernos cambiaban de manos. Este logro demuestra que la infraestructura crítica puede sobrevivir a la inestabilidad política.

Los tres compromisos para custodiar la visión estratégica

Para responder a cómo una institución no elegida puede custodiar el largo plazo, Proantioquia estructura su trabajo en tres compromisos inquebrantables. El primero es la publicación rigurosa de datos y cifras de la ciudad para garantizar la transparencia total. El segundo consiste en no recibir recursos públicos, asegurando independencia financiera.

El tercer compromiso implica trabajar con todos los gobiernos, incluso con aquellos con los que existen diferencias ideológicas o políticas. Esta metodología permite preservar la memoria de las políticas públicas cuando el gobierno está ausente, es hostil o se enfoca en otras prioridades. La neutralidad operativa se convierte en una herramienta de estabilidad.

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En Harvard, se propuso un solo indicador clave para medir el éxito institucional: la continuidad. Este concepto no es lo opuesto al cambio; es el factor que permite que el cambio se sostenga y sea efectivo. La continuidad garantiza que las reformas progresivas no se pierdan con cada ciclo electoral.

La métrica universal de estabilidad gubernamental

La pregunta sobre la continuidad tiene validez para cualquier país que busque desarrollar políticas públicas duraderas. Se debe evaluar cuántos gobiernos consecutivos han mantenido y desarrollado su mejor política pública sin interrumpirla. Si la respuesta indica que solo un gobierno ha sostenido la iniciativa, se trata simplemente de un anuncio o un programa temporal.

Si la respuesta revela que tres o cuatro gobiernos han mantenido la política, se debe buscar a las instituciones que la protegieron. Estas son las guardianes que no se marchan cuando cambian los gobiernos. Son las entidades que ponen los datos sobre la mesa sin sesgos políticos.

Estas instituciones son también las que recuerdan lo acordado anteriormente, evitando la repetición de errores. Esa es la misión de la institucionalidad privada de la que Proantioquia es parte activa. Su rol es asegurar que el conocimiento acumulado no se pierda con la alternancia en el poder.

Colaboración público-privada para asegurar el futuro

En tiempos actuales donde los retos superan la capacidad de respuesta individual, la colaboración público-privada es indispensable. Esta alianza asegura que el futuro deseado para las regiones sea una posibilidad real y no una utopía. La integración de sectores permite una gestión más robusta y resiliente.

La experiencia colombiana demuestra que la planificación a largo plazo requiere actores que estén más allá de la lógica electoral. La construcción del futuro territorial depende de la capacidad de mantener diálogos constructivos y proyectos consistentes. La institucionalidad privada actúa como el hilo conductor que une las generaciones de ciudadanos y administraciones.

El modelo presentado ante el CID Kennedy ofrece una hoja de ruta para regiones que enfrentan desafíos similares. La clave reside en la independencia operativa, la transparencia de datos y la voluntad de colaborar con todas las administraciones. Solo así se logra transformar la tensión entre la generación y el cuatrienio en una sinergia productiva.