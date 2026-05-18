ProBarranquilla: 570 millones de dólares de inversión en Barranquilla y Atlántico en 2025

Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, anunció que en el último año las empresas han invertido unos 570 millones de dólares en Barranquilla y el Atlántico. La mayoría de los proyectos llegaron de Estados Unidos y se enfocaron en sectores como servicios, alimentos y bebidas, metal mecánicas, entre otros.

Así lo dio a conocer Vicky Osorio, directora ejecutiva de Pro Barranquilla , en el marco de los 10 años de la rueda de negocios Pro Barranquilla Te Conecta 2026.

Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, anunció que en el último año las empresas han invertido unos 570 millones de dólares en Barranquilla. Cortesía ProBarranquilla. Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, reveló a este medio que la inversión en el último año en Barranquilla y el Atlántico fue de unos 570 millones de dólares aproximadamente, donde la mayoría de los proyectos llegaron de Estados Unidos.

Barranquilla el Atlántico y su área de influencia han sido una región que ha tenido unos buenos procesos de atracción de inversión durante los últimos años. Hemos tenido unos años récords donde los proyectos que están buscando las empresas hacia dónde expandirse, para aprovechar los mercados exportadores, están decidiendo establecer sus operaciones en Barranquilla y el Atlántico, sostuvo Osorio.

Manifestó que ExpoproBarranquilla 2026 ha sido una conversación de cómo seguir teniendo una visión articulada y un trabajo articulado para continuar siendo competitivos ‘en esos sectores estratégicos, como ciudad y como departamento, para atraer más inversión que pueda aprovechar todas estas capacidades’. La inversión el último año fue unos 570 millones de dólares, aproximadamente; unos 26 proyectos de inversión, donde el principal socio inversionista fue Estados Unidos; la mayoría de los proyectos llegaron de Estados Unidos, en los sectores de servicios, alimentos y bebidas, metal mecánicas, entre otros.

Tenemos sectores, tanto de servicios como industriales, que están viendo esa capacidad de talento humano y exportadora. En cuanto a las empresas que han llegado y esperan lleguen en el futuro, la directora ejecutiva de ProBarranquilla, indicó que ‘el año pasado atendimos 180 oportunidades de inversiones, es decir, 180 empresas que están analizando seriamente establecer sus operaciones acá.

Obviamente, hay unas que tienen unos procesos de sesión más cortos; hay procesos que hemos trabajado durante 6 años; porque cuando uno está hablando de invertir 140 millones de dólares, obviamente eso tiene un proceso de análisis muy profundo’.

‘Pero, además, hicimos 59 agendas de inversión para esas empresas, es decir, que se tomaron el tiempo de venir a Barranquilla y de conectar con las autoridades, con los proveedores, con las capacidades industriales y zonas francas y puertos para ver toda la competitividad. Entonces esperamos que más empresas sigan tomando la decisión de invertir’, enfatizó.

Osorio manifestó que el año pasado ‘visitamos 100 empresas de las que ya se encuentran acá y de esas, cerca del 40% nos reiteró que ya tienen proyectos de canción y ese seguimiento, esos inversionistas, esas reinversiones son de gran relevancia, porque siguen demostrando la competitividad que tenemos’.

‘En Barranquilla tenemos grandes capacidades para competir con destinos mundiales como México, como Centroamérica, para aprovechar esos mercados de Centroamérica y el Caribe que representan grandes oportunidades y donde tenemos una capacidad logística, estratégica y de recurso humano, que nos hace muy competitivos para la llegada de esos inversionistas’, agregó. Ante la pregunta ¿qué tiene que mejorar Barranquilla para traer nuevas empresas de otros sectores?

No dudó en responder: ‘entre todos seguimos trabajando en esa articulación, en la mejora de un talento humano cada vez más pertinente para los empresarios, en resolver nuestros retos energéticos y, sobre todo, poder aprovechar el gran potencial que tenemos para todo el desarrollo de energía desde el gas costa afuera hasta la generación de hidrógeno verde’





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