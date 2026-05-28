Problemas en las plataformas digitales de Bancolombia y Nequi

Las redes sociales se llenaron de reportes y reclamos de usuarios de Bancolombia y Nequi, quienes aseguraron tener dificultades para realizar transferencias, pagos electrónicos y otras operaciones digitales. La entidad financiera reconoció las novedades en sus plataformas digitales y aseguró que están trabajando para estar de nuevo al 100%.

Las quejas comenzaron a multiplicarse especialmente en X, red social en la que decenas de clientes expusieron los inconvenientes en la aplicación de la entidad financiera.

Las redes sociales se llenaron nuevamente de reportes y reclamos de usuarios de Bancolombia y de la billetera digital Nequi, quienes durante la mañana de este jueves aseguraron estar teniendo dificultades para realizar transferencias, pagos electrónicos y otras operaciones digitales. Las quejas comenzaron a multiplicarse especialmente en X, red social en la que decenas de clientes expusieron los inconvenientes que estarían afectando tanto a la aplicación Mi Bancolombia como a distintos servicios asociados a la entidad financiera.

Entre los reportes más repetidos se encuentra la imposibilidad de realizar transferencias bancarias. No está dejando hacer transferencia, escribió un usuario al referirse a las fallas que estaría presentando la plataforma digital del banco. Otros clientes también manifestaron su inconformidad por la situación y aseguraron que los errores se presentaron en momentos en los que necesitaban utilizar los servicios financieros.

Qué raro que @Bancolombia se caiga justo cuando uno más lo necesita, publicó otro usuario en medio de los reclamos difundidos en redes sociales. Las denuncias también apuntaron a inconvenientes con los pagos realizados mediante PSE, uno de los sistemas más utilizados en Colombia para compras y transacciones electrónicas. Según varios comentarios, la plataforma estaría rechazando operaciones al momento de intentar completar los pagos.

No funcionan los pagos por PSE, botón y tampoco transferencias, señaló otro usuario, quien aseguró haber tenido dificultades al intentar efectuar una transacción electrónica a través del servicio. Además de los problemas en transferencias y pagos, algunos clientes reportaron dificultades para retirar dinero desde los bolsillos digitales y para efectuar pagos desde las aplicaciones vinculadas a Bancolombia y Nequi.

Frente a la ola de reportes, Bancolombia respondió a varios usuarios a través de X y reconoció las novedades en sus plataformas digitales. En este momento presentamos novedades en nuestros canales digitales para algunas transacciones.

Sin embargo, estamos trabajando para estar de nuevo al 100%. ¡Discúlpanos! , indicó la entidad financiera





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