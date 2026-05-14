Proceso arroja vacíos procedimentales y debate del artículo IX para impedir la aprobación de la Jurisdicción Agraria y otros temas en el Congreso

La falta de quórum en la discusión de la Jurisdicción Agraria en el Congreso e intervinción de magistrados de la Corte Suprema, propiciaron la no aprobación yovski las plenarias. La estrategia de los partidos de la oposición y la arremetida personal de Cepeda contra su primo, contribuyeron al conflicto. Los vacíos procedimentales en el proyecto e interpretación del artículo IX impidieron su aprobación. Sin embargo, se espera que el próximo debate la reanude en el orden del día de las plenarias.

La falta de quórum y la estrategia de la oposición para hundir el proyecto impedieron que avanzase en las plenarias. La Mesa directiva de la Cámara de Representantes en la plenaria del 28 de octubre, en la que se iba a discusión la jurisdicción agraria , sin el presidente Julián López.

Una vez más, las plenarias de Senado y Cámara no pudieron avanzar en la aprobación del proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria por cuenta de una estrategia que han emprendido los partidos de la oposición para evitar que se conforme el quórum que permita la aprobación de la iniciativa. La estrategia para hundir la ley de Jurisdicción Agraria en el Congreso: ¿artículo permitiría expropiación exprés? y a otros congresistas por no hacer presencia en el debate.

Frente a la candidata del Centro Democrático, Cepeda cuestionó que su primo, Nicolás Laserna, «haya sido responsable de haber ocupado un baldío de la nación», que tuvo que devolverle a la Agencia de Tierras hace pocos días. El quórum se terminó desconfigurando luego de la intervención que hicieron algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que «este proyecto de ley presenta vacíos procedimentales muy grandes en la medida en que si bien remite e implementa muchas de las reglas del Código General del Proceso, no trae un procedimiento sistemático que obedezca a ese procedimiento agrario».

Frente al polémico artículo noveno, que podría abrir la puerta a una eventual expropiación exprés, el magistrado Carlos Mantilla «Consideramos que sin perjuicio de las funciones de la Agencia Nacional de Tierras, consideramos que las controversias agrarias tienen su materialización práctica frente a la reforma constitucional. Aseguró que buscarán llegar a acuerdos sobre el polémico artículo noveno, que le entrega las facultades a la Agencia Nacional de Tierras para resolver algunos conflictos.

» Se espera que la ley de Jurisdicción Agraria vuelva a estar en el orden del día de las plenarias de la próxima semana en el Congreso de la República





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