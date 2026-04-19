Prochampions se Expande en Bogotá y Lanza Equipo de Élite de Running para Impulsar el Alto Rendimiento Deportivo

Prochampions inaugura una nueva tienda en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá y presenta ProElite Run, su equipo de corredores de élite, como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en el mercado colombiano y enfocarse en el desarrollo del alto rendimiento deportivo y el bienestar.

Prochampions refuerza su presencia en Colombia con una nueva tienda insignia en Bogotá y el lanzamiento de su equipo élite de running, ProElite Run, marcando una clara apuesta por la consolidación en el segmento del alto rendimiento deportivo . La compañía busca trascender la mera venta de productos para convertirse en un actor clave en el desarrollo del deporte y el bienestar de los consumidores.

La expansión física se centra en la capital del país, considerada un “hub estratégico” por su relevancia en el comercio electrónico de Prochampions. La nueva tienda, ubicada en el primer piso del Centro Comercial Gran Estación, se beneficia de un alto tráfico y proximidad a importantes corredores de movilidad, fortaleciendo la presencia de la marca en uno de sus mercados más importantes.

Este nuevo espacio va más allá de ofrecer un portafolio multimarca que incluye referencias de marcas reconocidas como Nike, Adidas, Under Armour, New Balance, On, Brooks y Asics. Busca activamente conectar con un consumidor cada vez más interesado en el deporte y en experiencias relacionadas con el bienestar, ofreciendo servicios especializados como el análisis de pisada y experiencias diseñadas específicamente para la comunidad runner, buscando así diferenciarse en un mercado altamente competitivo. Actualmente, Prochampions opera 29 tiendas a nivel nacional, ocho de las cuales se encuentran en Bogotá, y mantiene planes de expansión continuos a través de una estrategia omnicanal que integra de manera fluida el comercio electrónico con sus puntos de venta físicos.

La iniciativa más significativa de Prochampions va más allá de la esfera comercial con la presentación de ProElite Run, un equipo de élite de running concebido para cerrar la brecha en el acompañamiento estructurado de atletas jóvenes con potencial competitivo. Esta estrategia se fundamenta en la creencia de que el alto rendimiento no es únicamente producto del talento innato, sino que también depende de factores cruciales como el respaldo, la confianza y las oportunidades. El equipo está conformado por tres prometedores atletas de la Generación Z: Antonio Gnecco, de 23 años; Heidi Mora, de 21; y Miguel Díaz, de 18. Todos ellos ya han cosechado éxitos notables en competencias a nivel nacional e internacional, forman parte de ligas federadas y representan una nueva generación del atletismo colombiano con la mira puesta en escenarios de mayor exigencia.

Esta inversión en ProElite Run subraya un cambio estratégico en la compañía, que aspira a posicionarse no solo como un comercializador de artículos deportivos, sino como un promotor activo y comprometido con el desarrollo del deporte en Colombia. Alejandro Cifuentes, líder de marketing de Prochampions, enfatiza que el alto rendimiento se construye con acompañamiento, confianza y oportunidades reales, y que ProElite Run es una apuesta por el proceso, el desarrollo a largo plazo y el compromiso genuino con el futuro del deporte colombiano.

La apertura de la tienda y el lanzamiento de ProElite Run son pilares fundamentales en la estrategia de Prochampions para consolidar su liderazgo en el mercado deportivo colombiano, enfocándose en la experiencia del cliente, el desarrollo de talento y la expansión omnicanal.





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