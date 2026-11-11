Procura inicia juicio disciplinario por violencia digital contra periodista Giraldo

Tres exfuncionarios del Gobierno de Petro son acusados de acoso digital a la periodista Diana Saray Giraldo, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos denuncia el clima hostil a la prensa bajo su administración.

La Procuraduría General de la República ha iniciado un proceso disciplinario contra tres exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro, acusándolos de violencia digital contra la periodista Diana Saray Giraldo.

Los implicados son el exembajador en México Álvaro Moisés Ninco, el exviceministro de Juventud, Igualdad y Género Gareth Sella y la exjefa de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio María Niny Echeverry. Además se menciona al influencer y activista Jaider David Rozo como excontratista vinculado a RTVC durante el gobierno anterior.

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Acusaciones de violencia digital contra Diana Giraldo

La investigación, abierta en octubre de 2024, señala que entre marzo y junio de 2024, Ninco y Sella publicaron en la red X contenido que calificaba a la información de Giraldo de origen "mala" y que habría contribuido al homicidio del líder campesino Josué Castellanos, ocurrido el 5 de marzo en Tame, Arauca. La Procuraduría sostiene que dichas declaraciones pueden haber atentar contra la reputación de la comunicadora y que constituyen violencia digital, según las normas nacionales e internacionales que protegen la libertad de expresión y prohíben la discriminación y el acoso.

Cabe destacar que el proceso es disciplinario y, por lo tanto, no contempla prisión. Las sanciones previstas son destitución, inhabilitación para ejercer cargos públicos, suspensión de funciones, multa o cauce de amonestación por escrito. El presidente Petro ha reaccionado en varias ocasiones ante la acusación, primero alegando persecución y censura, comparándolo con la Gestapo y llamando a las víctimas a presentar denuncias ante justicia.

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Más tarde, en julio de 2025, la denominó "criminal" al periodista, provocando una contestación de Giraldo con acusaciones de agresión y una alerta sobre la posible escalada de violencia en su contra. El 23 de septiembre de 2025, el mandatario volvió a mencionar a Giraldo, calificándola de "destructora de personas". Este episodio fue denunciado por un informe de la organización de Libertad de Prensa elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Patrón de stigmatización de la prensa según la CIDH

El documento evidencia un patrón de stigmatisation de la prensa por parte de funcionarios públicos, especialmente bajo el actual gobierno, donde se etiquete a periodistas de medios privados como "desinformadores" y a los de medios públicos como "influencers" y voces expertas. La CIDH concluyó que esta práctica crea un ambiente hostil y autocensurador, recargando el proceso periodístico y socavando la transparencia.

El informe describe eventos como el del caso Giraldo y detalla cómo calificativos negativos empleados por la autoridad pueden inhibir la labor periodística y justificar represalias. En conclusión, la Procuraduría ha abierto un proceso disciplinario por supuesta violencia digital, mientras que el president Banco se enfrenta a las críticas de organismos internacionales por su postura hacia la prensa.