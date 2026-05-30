Procurador Eljach Pacheco lidera encuentro por la paz electoral en Colombia

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, encabezó el Gran Encuentro Paz Electoral para promover el respeto a los resultados de las urnas y fortalecer la democracia en Colombia.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, encabezó el Gran Encuentro Paz Electoral : La Protección de las Instituciones , un evento que reunió a los principales órganos de control del país para reafirmar el compromiso con la democracia y el respeto a los resultados electorales.

Durante su intervención, Eljach Pacheco destacó que con las instituciones no se juega y que es fundamental que todos los estamentos de la sociedad y la ciudadanía respeten lo que expresen las urnas el próximo domingo. El Procurador hizo un llamado a cada persona para que se comprometa a acatar el resultado, recordando que la Constitución es la guía que fortalece la democracia.

Este encuentro, que contó con la participación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República y la Personería de Bogotá, buscó articular esfuerzos para garantizar una jornada electoral pacífica y transparente. Andrés Castro, personero de Bogotá, subrayó que la estrategia Paz Electoral va más allá de evitar alteraciones durante la votación; implica dignificar el derecho al voto, asegurar que las campañas tengan garantías, que no se usen recursos públicos con fines partidistas y que haya responsabilidad en la aceptación de los resultados.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, valoró positivamente la iniciativa del Procurador, señalando que una idea se convirtió en una herramienta fabulosa para convocar a la tranquilidad y al respeto, y que ha sido bien recibida por la ciudadanía, ayudando a sosegar los ánimos. El Gran Encuentro Paz Electoral se realizó en el auditorio de la Procuraduría General en Bogotá, con la asistencia de delegados de más de 30 organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales.

Durante el evento, se firmó un pacto simbólico por la paz electoral, en el que los firmantes se comprometieron a promover el respeto mutuo y la no violencia en el contexto electoral. El jefe del Ministerio Público enfatizó que el pueblo colombiano reclama el estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales, a pesar de aquellos que privilegian el interés particular sobre el general.

Sin embargo, se mostró optimista al afirmar que Colombia va por buen camino, que la escalera de la democracia se conoce y el mensaje se ha interiorizado. Finalmente, concluyó que Colombia está lista para votar en Paz Electoral, en un ambiente de respeto y unidad nacional.

Además, se presentaron estadísticas sobre el comportamiento electoral en años anteriores, destacando una tendencia positiva hacia la participación pacífica. Sin embargo, aún persisten focos de tensión en algunas regiones, por lo que las autoridades han reforzado la presencia de la fuerza pública y los mecanismos de vigilancia. La personería de Bogotá, por su parte, anunció que desplegará un equipo especial para atender denuncias de irregularidades durante la jornada electoral.

Este encuentro es parte de una serie de iniciativas previas a las elecciones locales y regionales programadas para el próximo domingo. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas con confianza y ejerza su derecho al voto de manera informada. La Paz Electoral no solo es responsabilidad de las instituciones, sino de cada colombiano, concluyó el procurador





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