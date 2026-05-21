Procurador General calls for citizen participation and defense of democracy amid threats, pressures from disidents

Gregorio Eljach, the Colombian prosecutor general, delivered an urgent call to the public for democratic participation amidst ongoing threats from armed groups and alleged pressure from FARC dissidents in several departments, including Guaviare. He emphasized the need to exercise the right to vote freely and defended the sanctity of national elections while calling for an end to any intimidation or interference by actors, political or otherwise. Emphasizing the importance of preserving the legitimacy of institutions, he urged the public to exercise their right to vote, including writing in the candidate of their choice, or voting blank, to strengthen the electoral process and ensure national peace. Additionally, he noted the high turn-out for the legislative elections in March and expects a record number of voters for the presidential election.

Gregorio Eljach hace un llamado urgente a la participación ciudadana y a defender la democracia en medio de las alertas por presiones de las disidencias.

En medio de la creciente preocupación por amenazas de grupos armados ilegales y presiones atribuidas a las disidencias de las Farc en departamentos como Guaviare, el procurador general, Gregorio Eljach, hace un fuerte llamado a los colombianos para acudir masivamente a las urnas y asegura que "Colombia tiene derecho a hacer sus elecciones en paz". Advirtiendo que ningún actor armado o político puede intimidar a los ciudadanos ni interferir en el derecho "sagrado" de elegir libremente al próximo presidente y vicepresidente de la República.

"No nos vamos a dejar arrebatar el sagrado derecho que tenemos todos los colombianos de manifestar nuestra voluntad política", afirmó





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