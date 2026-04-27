Procurador General condena atentados en Valle y Cauca y exige acciones contundentes del Estado

El procurador general, Gregorio Eljach, condenó los recientes atentados terroristas en el Valle y el Cauca, exigiendo al Estado medidas contundentes para perseguir y castigar a los responsables. También hizo un llamado a las autoridades para cumplir con el mandato constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad en las regiones afectadas.

El procurador general , Gregorio Eljach, expresó su rechazo frente a los recientes atentados terroristas que han sacudido las regiones del Valle y el Cauca. En un comunicado oficial, el jefe del Ministerio Público manifestó su más enérgica condena y rechazo frente a las acciones terroristas perpetradas en las últimas horas en la región suroccidental del país.

El funcionario instó a las autoridades a adelantar acciones contundentes de persecución y castigo, así como a implementar medidas de protección que garanticen la no repetición de estos hechos. En su pronunciamiento, también exhortó a las autoridades de todos los niveles a cumplir con el mandato constitucional, citando el artículo 2 de la Constitución, que establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

El procurador subrayó que la protección de la vida y el funcionamiento de las instituciones son responsabilidades esenciales del Estado. En ese sentido, señaló que la salvaguarda de estos principios constituye uno de los deberes centrales de la función pública, independientemente del nivel jerárquico.

Asimismo, manifestó su solidaridad con las víctimas de los recientes ataques y sus familias, indicando que hace propio el dolor y la impotencia que estos hechos suscitan. Extendió una solicitud de colaboración irrestricta con las autoridades para avanzar en las investigaciones. Eljach también informó que desde la Procuraduría ya se han impartido órdenes y medidas institucionales orientadas a la prevención y a la determinación de responsabilidades frente a los hechos.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los miembros de corporaciones públicas, invitándolos a activar sus funciones ineludibles de control político como instrumento de resultados inmediatos. La Defensoría del Pueblo, por su parte, también se pronunció al respecto, haciendo un jalón de orejas al Estado por la falta de medidas preventivas que hubieran podido evitar estos ataques.

La entidad recordó que la protección de la población civil es una obligación inalienable del gobierno y exigió acciones concretas para garantizar la seguridad en las regiones afectadas. Los atentados han generado una ola de indignación en la sociedad colombiana, que clama por justicia y por la implementación de políticas públicas más efectivas para combatir el terrorismo y proteger a los ciudadanos





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