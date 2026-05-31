Procurador Gregorio Eljach aclara alcance del secreto del voto tras divulgación de tarjetón del presidente Petro

El procurador general de la Nación explicó que el secreto del voto es una garantía, no una obligación, y destacó la fortaleza institucional durante la primera vuelta presidencial en Colombia, mientras figuras políticas como el presidente Petro y el ministro Benedetti mostraron públicamente su preferencia electoral.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach , se pronunció sobre las reacciones generadas tras la difusión pública del voto del presidente Gustavo Petro en las elecciones de este domingo, donde mostró su tarjetón a favor de la fórmula presidencial integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué; lo mismo hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Eljach recordó que el secreto del voto es una garantía democrática que protege a los ciudadanos de posibles represalias, pero no una obligación que impida revelar voluntariamente la preferencia electoral. Explicó que, de la misma forma, en el Congreso los legisladores suelen anunciar públicamente el sentido de su voto antes de una decisión, subrayando que la garantía no equivale a una prohibición.

Al ser consultado sobre si la exposición del voto por parte de figuras políticas puede influir en otros electores, respondió que cada ciudadano debe valorar su independencia y tranquilidad para decidir si se deja influir o no. Las declaraciones del jefe del Ministerio Público se dieron en el marco de la jornada electoral que él previamente había destacado como una muestra de la fortaleza institucional de Colombia. Durante la apertura de la primera vuelta presidencial, Eljach expresó su satisfacción por la realización de las elecciones, recordando que algunos sectores ponían en duda la continuidad democrática del país.

Afirmó sentirse motivado y contento, resaltando que la jornada transcurre en paz, como ya ocurrió en la fecha electoral del 8 de marzo. Destacó el trabajo conjunto de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la presencia de observadores internacionales, señalando que todas se unieron para que Colombia escogiera a sus próximos mandatarios.

Asimismo, defendió la solidez del sistema democrático y aseguró que esta elección es una oportunidad histórica para renovar las instituciones y demostrar al mundo que la democracia en Colombia está viva y el país seguirá adelante





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