Procurador preocupa por el ambiente de polarización y el impacto de mensajes irresponsables en redes sociales

Concernado por la creciente polarización y el potencial de los mensajes irresponsables en redes sociales para las elecciones presidenciales, el procurador Gregorio Eljach advirtió sobre la influencia de mensajes incendiarios y la importancia de mantener el debate electoral dentro de los límites democráticos.

El procurador Gregorio Eljach manifestó preocupación por el ambiente de polarización que amenaza las elecciones presidenciales y advertía sobre el impacto de mensajes irresponsables en redes sociales.

Asimismo, alertó sobre la influencia de información falsa y mensajes incendiarios en medio de la pugna política. El Procurador refirió episodios violentos que ocurrieron en el país y que, en su opinión, estaban precedidos por mensajes difundidos en redes y aplicaciones de mensajería. Urgió que el debate electoral se mantenga dentro de los límites democráticos y que los ciudadanos acepten los resultados de las urnas sin caer en confrontaciones





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