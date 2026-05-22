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Procurador preocupa por el ambiente de polarización y el impacto de mensajes irresponsables en redes sociales

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Procurador preocupa por el ambiente de polarización y el impacto de mensajes irresponsables en redes sociales
Sociedade E EconômicoProcurador Gregorio EljachMañana Presidenciais
📆5/22/2026 7:01 PM
📰BLUSantanderes
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Concernado por la creciente polarización y el potencial de los mensajes irresponsables en redes sociales para las elecciones presidenciales, el procurador Gregorio Eljach advirtió sobre la influencia de mensajes incendiarios y la importancia de mantener el debate electoral dentro de los límites democráticos.

El procurador Gregorio Eljach manifestó preocupación por el ambiente de polarización que amenaza las elecciones presidenciales y advertía sobre el impacto de mensajes irresponsables en redes sociales.

Asimismo, alertó sobre la influencia de información falsa y mensajes incendiarios en medio de la pugna política. El Procurador refirió episodios violentos que ocurrieron en el país y que, en su opinión, estaban precedidos por mensajes difundidos en redes y aplicaciones de mensajería. Urgió que el debate electoral se mantenga dentro de los límites democráticos y que los ciudadanos acepten los resultados de las urnas sin caer en confrontaciones

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Sociedade E Econômico Procurador Gregorio Eljach Mañana Presidenciais Ambiente De Polarização E Mensagem Arriscada Bebidas De Odio Fragmentation Fútbol E Desinformação

 

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