Diomedes Yate Chinome ha emitido cuatro sentencias absolutorias contra exfuncionarios de la alcaldía de Medellín. Analizamos los casos y las críticas por estos fallos en la gestión disciplinaria.

Diomedes Yate Chinome, procurador delegado disciplinario en ejercicio desde 2022, ha protagonizado un conjunto de decisiones judiciales que han generado un intenso debate público y político en Colombia. En menos de un año, este funcionario de la Procuraduría General de la Nación ha emitido cuatro sentencias absolutorias consecutivas relacionadas con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín.

Patrón de absoluciones y sorpresas en la justicia

La acumulación de fallos que dejan libres de culpa en primera instancia a los presuntos responsables ha llevado a expertos y ciudadanos a cuestionar la metodología de trabajo de Yate Chinome. Diversos analistas han destacado que la trayectoria de este abogado, pasando por dos procuradurías delegadas con sede en Bogotá, ha desencadenado decisiones que sorprenden por su contundencia.

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La consecuencia directa de estos fallos ha sido el archivo de casos que previamente se mostraban sólidos para condenar, o que en otras instancias como la judicial o la fiscal (Contraloría) han prosperado. Esta discrepancia entre entidades de control ha generado rumores en redes sociales sobre posibles nexos o intereses ocultos en los procesos de juzgamiento.

Caso Quintero Calle: expresión pública y declaraciones

Una de las absoluciones más sonadas fue la investigación contra Daniel Quintero Calle por expresiones presuntamente injuriosas, calumniadoras, estigmatizantes y hostigadoras. El entonces mandatario publicó desde octubre de 2020 en sus redes sociales contenidos contra quienes promovieron la revocatoria de su mandato, tocando incluso al Grupo Empresarial Antioqueño, al sindicato de EPM Sinpro, al periódico EL COLOMBIANO y a la Fundación para la Libertad de Prensa.

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El 27 de octubre pasado, Yate, actuando como titular de la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 4, ordenó terminar el proceso. Su motivación fue descartar la acreditación de la tipicidad de las conductas imputadas dentro del régimen disciplinario, refiriéndose a las garantías de expresión en medio del debate público.

Asimismo, Yate absolvió a Quintero Calle el 20 de agosto de 2025 por la omisión en la presentación de la declaración de bienes y renta en 2020. Aunque la declaración se publicó en diciembre de 2021, Yate determinó que no se afectó la gestión pública ni se negó el acceso a la información, por lo que no se configuró la falta disciplinaria.

Clínica de la 80 y gestión sanitaria en la pandemia

La tercera absolución benefició a la secretaria de Salud Jennifer Andree Uribe, la secretaria General Natalia Andrea Jiménez y la de Suministros Karen Bibiana Delgado. Los hechos se relacionan con la negociación de la Clínica de la 80 durante el periodo de la pandemia por el covid-19. El centro asistencial fue tomado en comodato en 2020, invirtiendo $23.744 millones, pero al devolverlo en mayo de 2022 solo se recibió $12.000 millones.

La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación había imputado una presunta falta gravísima cometida a título de dolo, indicando que el negocio había sido aprobado por el Comité de Conciliación del Municipio de Medellín cuando no era cierto. Incluso se señalaba que la conducta encajaba con el delito de falsedad ideológica en documento público.

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Sin embargo, el 19 de agosto pasado, Yate Chinome, entonces procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 3, conceptuó que la entidad de control incurrió en un yerro. Argumentó que la mera firma no prueba la autoría de la falsedad y que no se aportaron pruebas de que las funcionarias fueran quienes redactaron, estructuraron o introdujeron el considerando cuestionado.

Impacto en Aguas Vivas y próximas investigaciones

La cuarta exoneración, del 30 de septiembre pasado, afectó el sonado caso de Aguas Vivas. En su instancia penal, este caso tiene respondiendo al alcalde Quintero, nueve altos funcionarios de su administración y tres particulares por peculado, apropiación, interés indebido y prevaricato.

Estos fallos han provocado que opinadores como la influencer Gloria Jaramillo y usuarios de X como Elescampadero llamen la atención sobre la extraña coincidencia en los cierres de procesos. La percepción pública es que Diomedes Yate está sistematizando la liberación de cargos contra el entorno del exalcalde, lo que aumenta la presión sobre los organismos de control para transparentar sus metodologías de juzgamiento.