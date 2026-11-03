Procuraduría abre proceso contra Daniel Quintero por injerencia política en 2026

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero por presunta intervención en las elecciones presidenciales de 2026, buscando favorecer a Iván Cepeda.

La Procuraduría General de la Nación ha formalizado un pliego de cargos disciplinarios contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y exsuperintendente nacional de Salud. El organismo de control investiga a Quintero por su presunta participación activa en la política durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

Este procedimiento busca determinar si el entonces funcionario estatal utilizó las funciones inherentes a su cargo para intervenir en el proceso electoral colombiano. Específicamente, las autoridades buscan establecer si se buscó favorecer la candidatura del senador Iván Cepeda en detrimento de Abelardo de la Espriella.

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Detalles de las declaraciones controvertidas

Los hechos investigados ocurrieron mientras Daniel Quintero ejercía como superintendente nacional de Salud bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. El punto de partida de la denuncia se origina en un video difundido a través de redes sociales, específicamente en la plataforma Tik Tok, el 21 de junio, día de la elección.

En dicha grabación, Quintero concedió una entrevista en el teatro Royal Center de Bogotá, inmediatamente después de conocerse los resultados preliminares entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Durante el encuentro con el medio La Razón.co, el exfuncionario expresó tener sistemas de medición propios que le permitieron anticipar ciertos resultados electorales.

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Quintero afirmó que estos sistemas le indicaron que Abelardo de la Espriella ganaría en la primera vuelta, pero que la dinámica cambiaría en la segunda. Declaró explícitamente que "tenían que buscar" los votos necesarios para asegurar la victoria de Iván Cepeda, sugiriendo una intervención coordinada desde su posición de autoridad.

Impugnación de actas y equipos de verificación

Durante la misma entrevista, se abordó el tema de la impugnación de mesas de votación anunciada por el candidato Iván Cepeda. Inicialmente, la estrategia política contemplaba impugnar 57.000 mesas electorales a nivel nacional para revisar la transparencia del proceso.

Daniel Quintero aseguró en ese momento que se procedería a organizar equipos de trabajo desde ese mismo día para revisar las actas electorales. Señaló que había miles de actas que presentaban irregularidades y que serían impugnadas, afirmando que la lucha se haría mediante la pelea directa y la revisión minuciosa de la documentación.

Calificación disciplinaria gravísima

El ente disciplinario ha calificado provisionalmente la falta disciplinaria endilgada a Daniel Quintero como gravísima. Esta clasificación se fundamenta en el dolo, es decir, la intención deliberada de violar los principios constitucionales que rigen la función pública en Colombia.

La Procuraduría sostiene que Daniel Quintero Calle optó por participar indebidamente en política. Esta acción, según el criterio del órgano de control, pudo ocasionar una presunta violación a los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que deben regir la actuación de los servidores públicos.

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Antecedentes de suspensiones previas

Daniel Quintero no es el primer exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro en enfrentar investigaciones por injerencia política. Este caso se suma a otros procesos surgidos durante la campaña, donde Iván Cepeda se perfiló como favorito del Pacto Histórico, aunque finalmente no logró derrotar a Abelardo de la Espriella.

Existe un precedente disciplinario importante. En mayo de 2022, cuando Daniel Quintero aún era alcalde de Medellín, fue suspendido por la misma conducta de participación indebida en política. En aquella ocasión, la sanción fue de suspensión e inhabilidad especial por seis meses.

La Procuraduría concluyó en esa oportunidad que incurrió en dicha falta al usar mensajes velados para favorecer al Pacto Histórico y promover la candidatura presidencial en la primera vuelta. El análisis se basó en publicaciones en la red social X, donde se le atribuyó haber aprovechado su investidura para intervenir en la contienda electoral.

Publicaciones y sanciones anteriores

Entre las publicaciones analizadas en 2022 destaca un video publicado el 9 de mayo, donde Daniel Quintero aparecía en un vehículo pronunciando frases como "el cambio, en primera". Otras publicaciones mostraban su voto por la consulta presidencial del Pacto Histórico e instaban a un reconteo de votos en medio de la controversia administrativa de aquel entonces.

Estos actos previos fueron calificados como una falta grave con dolo. La decisión de sancionarlo se tomó tras analizar cómo sus acciones en la esfera digital podían influir en la opinión pública y en los resultados electorales, utilizando su perfil de funcionario público para tales fines.