Procuraduría acusa a edecán de Petro por acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el Mayor del Ejército Sammy Rodríguez Lemus, ex edecán del Presidente Petro, por presunto acoso sexual y violencia de género contra una oficial superior.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos formales contra el Mayor del Ejército, Sammy Rodríguez Lemus , quien anteriormente se desempeñó como edecán del Presidente Gustavo Petro .

La acusación se basa en presuntos actos de acoso sexual y violencia de género perpetrados contra una oficial superior de la misma institución. Los hechos, que habrían tenido lugar el 13 de mayo de 2025 en Bucaramanga, se investigan bajo una perspectiva de género debido a la clara dinámica de subordinación jerárquica existente entre el Mayor Rodríguez Lemus y la oficial denunciante.

La denuncia inicial detalla que la oficial accedió a transportar al Mayor en su vehículo personal después de encontrarlo en una situación que, según su testimonio, comprometía la imagen de la institución militar. Este acto de cortesía, sin embargo, se vio rápidamente eclipsado por una serie de comportamientos inapropiados y abusivos por parte del Mayor.

Durante el trayecto, que incluía también al hijo menor de la oficial, el Mayor Rodríguez Lemus presuntamente realizó comentarios de índole sexual, realizó tocamientos no consentidos y proferió insultos y amenazas que hacían referencia a su posición de poder dentro de la Fuerza Pública. La Procuraduría ha enfatizado que la formulación de cargos no se basa únicamente en el testimonio de la víctima, sino en una evaluación exhaustiva de la evidencia recopilada, incluyendo la oportunidad que se le brindó al investigado para presentar su defensa.

La evidencia acumulada incluye insinuaciones verbales de naturaleza sexual, contacto físico no deseado y, posteriormente, agresiones verbales e intimidaciones tras una solicitud de ayuda. La gravedad de la situación se agudiza, según el ente de control, por el hecho de que estos incidentes ocurrieron en presencia del hijo menor de la oficial denunciante.

Esta circunstancia se considera un agravante significativo, ya que implica una afectación adicional a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al exponerlos a una situación de violencia y abuso. La Procuraduría ha recopilado un amplio acervo probatorio que respalda la acusación, incluyendo la declaración detallada de la víctima, testimonios de suboficiales que intervinieron después del incidente, informes institucionales relevantes y evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas.

Estas últimas revelaron alteraciones emocionales en la oficial denunciante que son consistentes con la experiencia de un evento traumático de alto impacto, lo que ha influido en la calificación provisional de la falta disciplinaria. El análisis psicológico y médico proporciona un respaldo crucial a la veracidad del relato de la víctima y subraya la necesidad de una investigación rigurosa y una sanción ejemplar en caso de que se confirme la culpabilidad del Mayor Rodríguez Lemus.

La Procuraduría General de la Nación se ha comprometido a garantizar un proceso justo y transparente, respetando en todo momento los derechos tanto de la víctima como del acusado. Por su parte, el Mayor Sammy Rodríguez Lemus ha negado categóricamente las acusaciones en su contra, argumentando que los hechos se reducen a una simple discusión relacionada con la pérdida de un teléfono celular perteneciente a la institución.

Sin embargo, la Procuraduría ha reiterado que su decisión de avanzar con el proceso disciplinario se basa en la convergencia de múltiples pruebas que corroboran la versión de la oficial denunciante y desmienten la explicación ofrecida por el Mayor. La Procuraduría ha enfatizado que la pérdida de un teléfono celular no justifica ni explica los presuntos actos de acoso sexual, violencia de género, insultos y amenazas que se le imputan al Mayor Rodríguez Lemus.

La investigación continúa en curso, y se espera que se presenten nuevas pruebas y testimonios en las próximas etapas del proceso. La Procuraduría General de la Nación ha manifestado su firme compromiso con la erradicación de la violencia de género y el acoso sexual en todas sus formas, especialmente dentro de las instituciones del Estado, y ha asegurado que no tolerará ningún acto de abuso de poder o vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

Este caso representa un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en el ámbito militar y subraya la importancia de garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todas las personas que sirven a la nación





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