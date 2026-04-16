Procuraduría advierte al Fomag y Fiduprevisora por fallas graves en salud de docentes; Fomag denuncia a Sumimedical

La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una alerta sobre irregularidades en la prestación de servicios de salud para los docentes colombianos, señalando al Fomag y a la Fiduprevisora. Se detectó operación sin contratos formalizados y un aumento de quejas. El Fomag, a su vez, ha denunciado penalmente a Sumimedical S.A.S. por presuntas irregularidades que afectaron a más de 830.000 afiliados.

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una severa advertencia al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( Fomag ) y a la Fiduprevisora , señalando irregularidades graves en la prestación del servicio de salud para los docentes oficiales del país. La entidad de control ha constatado que el sistema opera en una zona gris, sin contratos formalizados y vigentes con su red de prestadores de servicios.

Esta situación se presenta en un contexto de creciente descontento, evidenciado por un aumento sostenido en las quejas y reclamos de los docentes, quienes denuncian fallas significativas en la atención médica. Estas problemáticas han escalado hasta el punto de generar movilizaciones y protestas a nivel nacional, dirigidas contra las directivas del Fomag. Como respuesta a las presuntas irregularidades que han puesto en jaque la atención de más de 830.000 afiliados al sistema, el Fomag, en un giro de acontecimientos, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Sumimedical S.A.S. Esta empresa operaba como contratista tecnológico y prestador de salud del Fomag. Paralelamente, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social han llevado a cabo mesas técnicas para evaluar la implementación del nuevo modelo de salud, que entró en vigor en mayo de 2024. Durante estas evaluaciones, se determinó que el sistema continúa operando bajo figuras jurídicas provisionales, como actas de continuidad e instrumentos precontractuales. La ausencia de contratos formalmente actualizados con la red de prestadores genera un panorama de incertidumbre y expone al Fomag a riesgos significativos en los ámbitos jurídico, administrativo y patrimonial. Las falencias en el esquema de contratación de la red de prestadores son evidentes y han generado inquietud sobre la continuidad y calidad del servicio. El volumen de peticiones, quejas y reclamos (PQR) ha experimentado un notable incremento, reflejando las dificultades que enfrentan los docentes en aspectos cruciales como la obtención de medicamentos, la programación de citas médicas, la gestión del transporte para pacientes y la recepción oportuna de los servicios médicos. Ante esta crisis, el ente de control ha exigido de manera perentoria a las directivas del Fomag y a la Fiduprevisora la presentación de soportes financieros completos de la entidad, así como un informe pormenorizado sobre la contratación de la red de prestadores de servicios de salud para los periodos comprendidos entre 2024 y 2026. En este mismo escenario de tensión, el Fomag formalizó su denuncia contra Sumimedical S.A.S. por supuestas irregularidades que incluyen la cancelación unilateral de servicios médicos esenciales, el deterioro del sistema tecnológico HORUS, la manipulación de bases de datos y el cobro de intereses de manera indebida, lo que habría inflado una deuda a 127.000 millones de pesos, sin la debida aprobación del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales ni del Ministerio de Educación Nacional. Es importante recordar que desde el 1 de mayo de 2024, el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Educación, Salud y Hacienda, implementó un cambio en el modelo del régimen sanitario del Magisterio, sustituyendo a los operadores anteriores. En este nuevo esquema, la Fiduprevisora, una entidad sin experiencia previa en la organización de redes de salud, asumió la responsabilidad de celebrar y auditar los contratos con hospitales y clínicas, asegurando que los cobros realizados correspondan a los servicios efectivamente prestados a los usuarios. La situación actual, marcada por las advertencias de la Procuraduría y las denuncias penales, subraya la urgencia de abordar estas deficiencias para garantizar la salud y el bienestar de los docentes del país





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fomag Fiduprevisora Salud Docente Irregularidades Procuraduría

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fomag denuncia a Sumimedical ante la Fiscalía por presuntas irregularidades que afectan a 800.000 docentesLas presuntas irregularidades habrían generado la suspensión y afectación de la prestación de los servicios de salud al magisterio.

Read more »

Fomag denuncia a Sumimedical por pagos irregulares y posible detrimento por $127.000 millones en saludHallazgos incluyen intereses sobre intereses y giros sin soporte que podrían comprometer recursos públicos.

Read more »

Procuraduría exige al Fomag solucionar fallas en salud de maestrosLa Procuraduría General de la Nación ha emitido un requerimiento al Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag) debido a incumplimientos persistentes en el servicio de salud para los maestros. Se señalan deficiencias en la contratación de la red de prestadores, problemas en la entrega de medicamentos, citas médicas y transporte de pacientes, generando incertidumbre y protestas. La Procuraduría solicita informes detallados sobre la contratación y soportes financieros a Fomag y Fiduprevisora.

Read more »

Procuraduría exige al FOMAG garantizar servicio de salud para docentes ante fallas recurrentesLa Procuraduría General de la Nación ha lanzado un fuerte llamado de atención al Fondo de Prestaciones del Magisterio (FOMAG) por las persistentes fallas en el servicio de salud a los maestros oficiales, lo que ha generado protestas y quejas sobre acceso a citas, medicamentos y atención oportuna, agravado por el nuevo modelo de salud y irregularidades contractuales.

Read more »

Fallas del Fomag elevan riesgos financieros y alertan sobre sostenibilidad del sistema de salud docenteIrregularidades en contratación y falta de soportes financieros elevan incertidumbre, dice la Procuraduría.

Read more »

Procuraduría requiere al Fomag por incumplimientos y “deficiente” prestación del servicio de salud para maestrosEl Ministerio Público expresó su preocupación por la persistencia de fallas en el esquema de contratación de la red de prestadores.

Read more »