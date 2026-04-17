Procuraduría alerta sobre riesgos en millonaria contratación del Ministerio de Educación para material bibliográfico

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una alerta urgente al Ministerio de Educación Nacional, dirigida a Daniel Rojas Medellín, sobre presuntos riesgos graves en un proceso de contratación por 12.920 millones de pesos destinado a la adquisición y distribución de material bibliográfico. El ente de control señala una posible indebida escogencia de la modalidad de selección y objeta la forma en que se definieron las especificaciones técnicas de los libros, lo que podría contrariar los principios de transparencia y libre concurrencia.

El pasado viernes, 10 de abril, la Procuraduría General de la Nación envió un oficio con carácter de urgencia al Ministerio de Educación Nacional , cuyo titular es Daniel Rojas Medellín. En el documento, al que EL TIEMPO tuvo acceso de manera exclusiva, el organismo de control subraya los serios peligros que rodean un cuantioso proceso de contratación que está adelantando dicha cartera.

Marcio Melgosa, procurador primero delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, expone una serie de observaciones fundamentales sobre el proceso, cuyo valor asciende a los 12.920 millones de pesos. El objetivo de esta contratación es la selección de una sociedad comisionista miembro de bolsa que, a través del Mercado de Compras Públicas (MCP) de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. (BMC), lleve a cabo las negociaciones necesarias para adquirir, preparar y distribuir material bibliográfico a los establecimientos educativos seleccionados por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de potenciar los procesos y ambientes pedagógicos de aprendizaje de los estudiantes. El procurador Melgosa inicia su oficio dirigiendo una advertencia a Lucy Maritza Molina Acosta, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, respecto a una presunta selección inapropiada de la modalidad para este proceso de contratación. La plataforma de contratación pública Secop indica que se trata de una modalidad de selección abreviada por bolsa de productos. Sin embargo, la Procuraduría argumenta que esta modalidad solo es aplicable para la adquisición de bienes y servicios que posean características técnicas uniformes. La objeción se centra en que los libros, por su naturaleza, no cumplen con esta condición, ya que un mismo título puede variar considerablemente dependiendo de la editorial, la traducción, el diseño, la calidad y el contenido adicional que presente. Adicionalmente, el oficio alerta sobre la incompatibilidad de la forma en que se configuró el proceso con los estándares establecidos en los tratados de libre comercio firmados por Colombia. Estos tratados exigen que las especificaciones técnicas se formulen en términos funcionales o de desempeño, evitando la mención de marcas o nombres comerciales específicos. La Procuraduría enfatiza que la inclusión de editoriales particulares dentro del proceso podría constituir una deficiencia en la fase de planeación, al introducir un elemento que favorecería directamente a ciertos actores y se alejaría de los principios que deben regir la definición técnica del objeto contractual, lo cual podría infringir los principios de legalidad, transparencia, selección objetiva y libre concurrencia. La revisión documental del proceso por parte de la Procuraduría revela que no se ha proporcionado una definición suficiente de las características técnicas inherentes a los libros que son el objeto principal de la contratación. Por el contrario, se observa que la determinación de las especificaciones técnicas del bien ha sido sustituida por la mera identificación de las editoriales asociadas a cada título. El procurador Melgosa recalca en su oficio que la normativa vigente es explícita al requerir que la entidad defina de manera exhaustiva las especificaciones técnicas del bien a adquirir, abarcando no solo aspectos formales o accesorios, sino también aquellos elementos cruciales para identificar objetivamente su calidad, desempeño y las condiciones mínimas de idoneidad. Esta exigencia, según el procurador, no se ha cumplido en el proceso bajo análisis. Ante esta situación, la Procuraduría solicitó la suspensión inmediata del trámite del proceso de selección y la revisión detallada de los escenarios en los que el Ministerio tendría la facultad de revocar el acto de apertura del mismo. Asimismo, exigió una respuesta a estas observaciones a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes. En un desarrollo posterior, EL TIEMPO conoció que el Ministerio de Educación ha solicitado autorización a la Procuraduría para extender el plazo inicialmente concedido para responder, argumentando que el viernes 17 de abril de 2026, es un día cívico





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