Procuraduría cita a exsupervisor de contratos de Deicy Jiménez el 10 de noviembre

La Procuraduría citó al exsupervisor Tito Lorenzo Lovo Carretero para el 10 de noviembre por los contratos de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior.

La Procuraduría General de la Nación tendrá una nueva declaración dentro de la indagación previa por las denuncias de presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el Gobierno de Gustavo Petro. En esta ocasión, el organismo de control citó a Tito Lorenzo Lovo Carretero, quien estuvo a cargo de supervisar dos contratos de Deicy Jiménez con el Ministerio del Interior. La comparecencia está fijada para el martes 10 de noviembre.

La citación se produce un día después de la diligencia programada con Deicy Jiménez, quien deberá acudir a la Procuraduría el lunes 9 de noviembre para ampliar la información sobre los hechos que denunció. La declaración del supervisor permitirá al órgano de control conocer las condiciones en las que se desarrollaron las dos vinculaciones de la contratista.

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Detalles de los contratos de Deicy Jiménez en MinInterior

Las dos órdenes de prestación de servicios que tuvo Deicy Jiménez con el Ministerio del Interior suman cerca de $41,6 millones. La primera fue suscrita en 2025 por $11.151.338. La segunda, firmada en enero de 2026, tiene un valor de $30.457.000 y vigencia hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

En ambos casos, el objeto contractual estuvo relacionado con labores de apoyo a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Las funciones se concentraban en el seguimiento de proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocido como Fonsecon.

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Versión de Tito Lorenzo Lovo Carretero sobre la supervisión

Tito Lorenzo Lovo Carretero confirmó que tuvo a su cargo la supervisión de esas vinculaciones. Según explicó, la contratación de personal de apoyo respondía a la falta de funcionarios de planta para atender las labores de esa dependencia.

El exfuncionario también sostuvo que Deicy Jiménez cumplía con el perfil requerido para desarrollar las actividades contratadas. Sobre una posible recomendación para su vinculación, afirmó que no tenía conocimiento específico y señaló que esas decisiones correspondían a la alta dirección del Ministerio del Interior.

Alcance de la indagación previa y próximos pasos

La Procuraduría abrió la indagación previa el pasado 26 de octubre, luego de conocerse las denuncias de Deicy Jiménez sobre supuestos ofrecimientos de vinculaciones laborales con el Estado a cambio de encuentros sexuales. Como parte de las primeras actuaciones, el organismo solicitó información sobre los contratos que tuvo la contratista con distintas entidades públicas.

Entre los documentos requeridos figuran las hojas de vida, los valores de las vinculaciones, las funciones asignadas y la identificación de los funcionarios que participaron en su contratación y supervisión. La revisión abarca información relacionada con el Congreso de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

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Deicy Jiménez ya había declarado ante la Corte Suprema de Justicia, donde compareció ante la Sala Especial de Instrucción por más de tres horas y ratificó su denuncia. Posteriormente, estuvo más de 15 horas en la Fiscalía, diligencia en la que amplió su relato sobre lo vivido con Gustavo Petro y los contratos con el Estado, y puso a disposición su teléfono celular para el rastreo forense.