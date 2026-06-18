Procuraduría de Colombia reporta 181 investigaciones por participación indebida en política; incluye a siete embajadores y casos contra el presidente Petro

El jefe del Ministerio Público, Bernardo Eljach, detalló un balance de procesos disciplinarios contra funcionarios por intervenir en política. Se investigan a siete embajadores por presunto proselitismo en redes sociales, y se señala falta de claridad en los expedientes contra el presidente Gustavo Petro.

El procurador general de Colombia , Bernardo Eljach , presentó un balance sobre las investigaciones por participación indebida en política , revelando que existen 181 procesos en curso contra funcionarios públicos.

Entre estos, 13 han derivado en suspensión provisional del servidor. El funcionario señaló que entre ayer y hoy se recibieron 10 nuevas denuncias y quejas por este concepto. El informe fue dado durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

Eljach también se refirió al estado de las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, indicando que hay un desorden sistemático en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde no está claro cuántos procesos existen en contra del mandatario, mencionando cifras inconsistentes que van desde 3.000 hasta 50. Además, se confirmó que siete embajadores colombianos están siendo investigados por presunto proselitismo político en redes sociales.

Entre los diplomatas figuran: el representante ante la OEA, Milton Rengifo Hernández; el embajador en Venezuela, José Roberto Acosta Ramos; el representante en Argentina, Luis Fernando Medina Madrid; la embajadora ante la FAO, Jhenifer María Sindei Mojica Flórez; el representante en Bélgica, Daniel Ernesto Prado Albarracín; y la embajadora en Bolivia, Elizabeth García Carrillo. La decisión de abrir estas investigaciones fue tomada por el procurador delegado José Rodrigo Vargas del Campo.

A estos casos se suman otros dos contra embajadores: Vilma Velásquez, en Haití, quien fue suspendida tras referirse en una entrevista a la candidatura de Iván Cepeda; y Alfredo Saade, en Brasil, investigado por publicaciones en redes. A nivel de gabinete ministerial, dos altos funcionarios del presidente Petro tienen procesos abiertos por cruzar la línea roja en materia de participación política.

El procurador recordó que, si bien todos los ciudadanos tienen derecho a la participación política, los servidores públicos no pueden promover abiertamente candidaturas, utilizar recursos estatales para campañas ni presionar a otros para inclinarse por una opción. La Procuraduría subrayó que estos procesos buscan garantizar la neutralidad de la función pública frente a los procesos electorales en curso, especialmente en un contexto de campañas electorales para el período 2026-2030





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