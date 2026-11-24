La Procuraduría ordenó a Nueva EPS y Sanitas resolver retrasos en medicamentos. Supervisión estricta para proteger afiliados en todo el país.

La Procuraduría General de la Nación emitió un ultimátum formal este martes 24 de noviembre a las empresas Nueva EPS y Sanitas. La orden requiere que ambas institucionales adopten medidas inmediatas para superar las graves dificultades que enfrentan en la prestación de servicios de salud en Colombia.

El organismo de control se centró específicamente en corregir los retrasos significativos y la entrega incompleta de medicamentos a los usuarios. La intervención busca garantizar el derecho fundamental a la salud y asegurar que los tratamientos médicos no se vean interrumpidos por fallas administrativas de las operadoras.

Also read Procuraduría anuncia seguimiento a la entrega de medicamentos de Nueva EPS

Movimientos en Nueva EPS

En el caso específico de Nueva EPS, la Procuraduría se pronunció públicamente ante la designación de un nuevo agente interventor. La entidad solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que ejerza de manera efectiva sus competencias reglamentarias. Además, ordenó adoptar las medidas necesarias para que esta nueva etapa de intervención garantice la protección de los usuarios.

El Ministerio Público también instó a la nueva administración de Nueva EPS a eliminar las barreras de acceso existentes. Se requiere recuperar la suficiencia de la red prestadora de servicios para restablecer la confianza del sistema. La supervisión se enfoca en asegurar el suministro oportuno de medicamentos y tecnologías en salud.

Advertisement

Situación en Sanitas

Frente a la EPS Sanitas, el órgano disciplinario requirió información detallada sobre las dificultades en la entrega de medicamentos. La investigación se centra en las complicaciones relacionadas con el reciente cambio de gestor farmacéutico de la entidad. Se necesita clarificar el impacto real de esta transición en la cadena de suministro.

La Procuraduría pidió precisar cuántos usuarios han resultado afectados por estos cambios operativos. Se requiere presentar las acciones adelantadas, los resultados obtenidos hasta la fecha y el cronograma del plan de choque anunciado para atender la situación. Este plan busca restablecer la normalidad en el dispensario de insumos médicos.

Zonas de Alerta y Vigilancia

La vigilancia estricta se extenderá a las alertas sobre la prestación de servicios en Popayán. También se monitorizarán los departamentos de Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander. Estas regiones fueron seleccionadas por presentar altos niveles de riesgo en la cobertura sanitaria.

La entidad advirtió que la vigilancia se aplicará a otros territorios con alta concentración de afiliados de Nueva EPS. Cualquier zona que presente alerta naranja o niveles elevados de riesgo estará sujeta a escrutinio inmediato. El objetivo es prevenir colapsos en la red de atención médica en áreas críticas del país.

Advertisement

Consecuencias para los Afiliados

La entidad advirtió que las demoras en la entrega pueden comprometer la atención de los pacientes crónicos. Los suministros parciales y la falta de entrega de medicamentos afectan directamente la continuidad de sus tratamientos. Esto representa un riesgo significativo para la salud pública y la estabilidad de los sistemas de apoyo familiar.

La Procuraduría anunció que verificará si las medidas adoptadas se traducen en mejoras concretas. La meta es lograr mejoras reales en el acceso a medicamentos y la disponibilidad de la red de prestadores. Se evaluará la continuidad de la atención como indicador principal de éxito para las operadoras bajo vigilancia.