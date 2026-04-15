Procuraduría exige al FOMAG garantizar servicio de salud para docentes ante fallas recurrentes

La Procuraduría General de la Nación ha lanzado un fuerte llamado de atención al Fondo de Prestaciones del Magisterio (FOMAG) por las persistentes fallas en el servicio de salud a los maestros oficiales, lo que ha generado protestas y quejas sobre acceso a citas, medicamentos y atención oportuna, agravado por el nuevo modelo de salud y irregularidades contractuales.

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una severa advertencia al Fondo de Prestaciones del Magisterio ( FOMAG ) debido a las persistentes deficiencias observadas en la prestación del servicio de salud a los docentes oficiales. Esta situación crítica ha desencadenado una serie de manifestaciones y protestas a lo largo de diversas regiones del país, evidenciando el profundo descontento de la comunidad educativa.

El pronunciamiento oficial de la Procuraduría surge tras la acumulación de numerosas quejas y denuncias presentadas por los educadores. Estos han expuesto las severas dificultades que enfrentan para acceder a citas médicas, obtener la dispensación de medicamentos esenciales y recibir atención médica en tiempos oportunos. La problemática se ha intensificado con la puesta en marcha del nuevo modelo de salud, cuya implementación comenzó en mayo de 2024 y que, según las voces de los afectados, lejos de mejorar la situación, la ha agravado.

Tras la realización de múltiples mesas técnicas de seguimiento, el órgano de control ha manifestado su profunda preocupación respecto a las fallas continuas y recurrentes en el esquema de contratación de la red de prestadores de servicios de salud. Esta inconsistencia contractual genera una considerable incertidumbre en cuanto a la continuidad y, de manera aún más alarmante, a la calidad del servicio que los maestros y sus familias deben recibir.

La Procuraduría ha subrayado que estas deficiencias no son meros inconvenientes administrativos, sino que impactan de manera directa y perjudicial la atención y el bienestar de los usuarios del sistema. Para agravar la situación, las delegadas de la Procuraduría, con competencias específicas en la Vigilancia de la Función Pública y en Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, han identificado una serie de irregularidades en los procesos de contratación. El informe detalla que el sistema parecería estar operando en una zona gris jurídica, sin la debida formalización y actualización de los contratos con los prestadores. En su lugar, se estarían utilizando mecanismos como actas de continuidad y otros instrumentos de carácter precontractual, lo cual abre la puerta a potenciales riesgos de índole jurídica, administrativa y patrimonial para el Estado y, por ende, para los propios docentes.

La complejidad y gravedad del panorama se ven acentuadas por el notable incremento en el volumen de peticiones, quejas y reclamos (PQR) recibidas. La gran mayoría de estas solicitudes están directamente relacionadas con la inaceptable demora en la entrega de medicamentos, la dificultad extrema para obtener citas médicas, las deficiencias en la gestión del transporte de pacientes que requieren atención especializada y, en general, la falta de una prestación integral y de calidad de los servicios de salud.

Ante esta alarmante realidad, la Procuraduría General de la Nación ha reiterado de manera enfática sus requerimientos tanto a las directivas del FOMAG como a la Fiduprevisora. Se exige la entrega de soportes financieros de manera detallada y exhaustiva, así como un informe completo y riguroso sobre los procesos de contratación de la red de prestadores de servicios de salud para las vigencias fiscales de 2024, 2025 y 2026. El ente de control ha insistido en la urgencia e imperiosa necesidad de que se adopten medidas correctivas y preventivas de carácter inmediato y efectivo, con el objetivo primordial de garantizar la adecuada y oportuna prestación del servicio de salud para los docentes colombianos. Esto es especialmente relevante en un contexto donde el nuevo modelo de salud continúa generando serios cuestionamientos y desconfianza debido a las dudas sobre su implementación, su gestión y los resultados que hasta la fecha ha arrojado, dejando a miles de maestros en una precaria situación de salud y bienestar.





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