Procuraduría exige claridad sobre el futuro de Nueva EPS: Ultimátum a la Superintendencia de Salud

La Procuraduría General de la Nación emite un ultimátum a la Superintendencia Nacional de Salud, exigiendo información detallada sobre el estado actual y el futuro de Nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno.

La incertidumbre continúa siendo la constante en Nueva EPS, entidad que permanece intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, completando ya dos años bajo esta medida sin que se haya definido su futuro. Un nuevo capítulo se abre ahora, con la Procuraduría General de la Nación dando un ultimátum a la Superintendencia Nacional de Salud . La Procuraduría exige información detallada sobre el estado actual de la EPS y, sobre todo, un pronunciamiento claro y conciso sobre su futuro.

Esta solicitud resalta la urgencia de claridad en una situación que ha generado preocupación, tanto entre los pacientes como entre los accionistas y proveedores. Tanto la superintendente ad hoc, Luz María Múnera, como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han señalado que la decisión final sobre el futuro de Nueva EPS recae en el presidente Gustavo Petro, enfatizando la importancia de esta determinación para el sistema de salud colombiano.\El ente de control también ha solicitado copia del concepto emitido por el Comité de Medidas Especiales el pasado 31 de marzo, con el objetivo de comprender la base que sustenta la posible prórroga de la intervención. Un problema crucial que afronta Nueva EPS es la falta de transparencia en sus estados financieros, los cuales no han sido publicados desde el año 2024. La Procuraduría, consciente de esta opacidad, exige la entrega de los informes remitidos a la Contraloría, donde se detalla la gestión mensual y se proporciona información financiera clave que, hasta el momento, permanece en la sombra. Asimismo, la Procuraduría ha alertado sobre la ineficiencia en la implementación de mecanismos efectivos para el control y la gestión de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta situación se manifiesta en las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a la atención médica y en las crecientes deudas pendientes con los proveedores. El documento oficial destaca, además, que a pesar de ciertos avances, Nueva EPS no ha conseguido cumplir con la meta de procesar eficientemente las cuentas médicas mediante la implementación de un plan integral de modernización tecnológica. Se subraya así la necesidad de acciones concretas para mejorar la eficiencia operativa y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud.\Finalmente, la Procuraduría ha requerido a la Superintendencia Nacional de Salud copia del acta de la asamblea de accionistas realizada el 31 de marzo de 2026, buscando conocer las decisiones adoptadas y su estado de aprobación. Es importante recordar que el Estado es el accionista mayoritario de Nueva EPS. No obstante, las cajas de compensación, también accionistas a través de Asocajas, han manifestado su desconocimiento sobre la situación financiera de la entidad y han denunciado la falta de convocatorias a junta directiva para tratar los desafíos que enfrenta la EPS. Esta falta de comunicación y transparencia entre los accionistas agrava la incertidumbre y dificulta la toma de decisiones cruciales para el futuro de Nueva EPS. La situación actual exige una pronta resolución y la implementación de medidas que garanticen la sostenibilidad y la transparencia en la gestión de los recursos de la salud. La intervención de la Procuraduría busca precisamente poner fin a esta situación de opacidad y asegurar el cumplimiento de los objetivos del sistema de salud colombiano, velando por los derechos de los pacientes y la correcta administración de los recursos





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