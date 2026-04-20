Procuraduría exige explicaciones a la Aerocivil por la crisis de infraestructura en el Aeropuerto Cortissoz

El Ministerio Público requiere un informe detallado a la Aeronáutica Civil ante las denuncias por fallas en el aire acondicionado y el deterioro de las zonas de migración en la terminal aérea de Barranquilla.

La Procuraduría General de la Nación ha decidido intervenir de manera contundente ante la creciente ola de denuncias ciudadanas y mediáticas relacionadas con el evidente deterioro de la infraestructura en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla .

Ante esta situación, el organismo de control ha solicitado formalmente a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) un informe detallado que permita esclarecer las condiciones actuales de la terminal aérea y las posibles omisiones en su mantenimiento. La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico ha requerido específicamente al director regional Norte, Camilo Andrés Cuello Nieves, que explique si se han llevado a cabo evaluaciones técnicas rigurosas sobre el estado de la infraestructura física y, de manera particular, sobre el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado, los cuales han sido objeto de constantes quejas por parte de los usuarios en las últimas semanas. El requerimiento del Ministerio Público no se limita únicamente a la climatización del lugar. La entidad también ha exigido respuestas concretas sobre las deficiencias locativas que han sido ampliamente expuestas en los medios de comunicación locales. Entre los puntos de mayor preocupación se encuentra la zona de migración, un espacio crítico para la operatividad del aeropuerto donde, según los reportes recibidos, las condiciones actuales no cumplen con los estándares mínimos de calidad y confort. La Procuraduría busca determinar si existe un plan de acción inmediato para mitigar estos riesgos y corregir las fallas que afectan el libre tránsito y la experiencia de los viajeros, así como el entorno laboral de los servidores públicos que operan en dichas instalaciones diariamente. La entidad hace énfasis en que estos problemas no son menores, dado que comprometen la imagen del departamento del Atlántico ante los visitantes internacionales y nacionales. Finalmente, la Procuraduría ha solicitado conocer si las autoridades competentes ya han adoptado medidas correctivas o si, por el contrario, ha existido una inacción que contraviene los protocolos de gestión aeroportuaria. El objetivo primordial de esta actuación es proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar que el servicio prestado en el Ernesto Cortissoz sea digno, seguro y eficiente. La solicitud subraya la importancia de garantizar que las fallas identificadas sean superadas prontamente, evitando que las afectaciones climáticas y locativas sigan impactando a los viajeros y al personal aeroportuario. Se espera que, tras la respuesta de la Aerocivil, el ente de control evalúe si es necesario abrir investigaciones disciplinarias para determinar posibles responsabilidades administrativas en la gestión del mantenimiento del terminal aéreo barranquillero, cuya infraestructura es vital para el desarrollo económico y turístico de la región Caribe





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