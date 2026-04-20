Procuraduría exige protección inmediata tras amenazas contra el alcalde Alejandro Char

El procurador general, Gregorio Eljach, condenó las amenazas contra el alcalde de Barranquilla y pidió una respuesta urgente de las autoridades para garantizar su seguridad.

La ciudad de Barranquilla se encuentra en un estado de alerta máxima tras las recientes revelaciones sobre un presunto plan criminal dirigido contra el alcalde Alejandro Char y su núcleo familiar.

Ante esta grave situación, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un pronunciamiento contundente en el cual manifestó su total solidaridad con el mandatario local, subrayando la importancia de proteger la integridad de los funcionarios públicos frente a las amenazas de actores ilegales. La denuncia, que ha sacudido la esfera política regional, surge a partir de información suministrada por la Policía Nacional, la cual advierte sobre intenciones delictivas por parte de bandas criminales que buscan desestabilizar la administración distrital a través de la violencia física. El Ministerio Público, bajo la dirección de Eljach, ha hecho un llamado urgente y perentorio a las autoridades competentes para que desplieguen todos los recursos necesarios con el fin de salvaguardar la seguridad del alcalde. El Procurador enfatizó que los violentos no pueden doblegar bajo ninguna circunstancia al Estado colombiano y que la respuesta de las instituciones debe ser contundente, rápida y efectiva. Esta postura ha encontrado eco en diversos sectores de la sociedad civil, líderes gremiales y la asociación de capitales del país, quienes han expresado su rechazo categórico a cualquier acto de intimidación que pretenda silenciar o coaccionar a los representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía en las urnas. Por su parte, el Gobierno nacional ha reaccionado de manera inmediata a las alertas emitidas, confirmando la activación de los organismos de inteligencia del Estado. Estas unidades especializadas se encuentran actualmente en la labor de verificar la veracidad y el alcance de las amenazas reportadas, mientras coordinan con la fuerza pública un esquema de protección reforzado para el alcalde Char. La administración central ha reiterado su compromiso de combatir las estructuras criminales que operan en la región Caribe, asegurando que se adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir cualquier atentado contra la vida del burgomaestre. Mientras las investigaciones avanzan bajo reserva, la opinión pública permanece expectante ante el desarrollo de este caso, que pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia organizada que intenta ganar terreno en las principales ciudades del territorio nacional, recordando la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad institucional en todo el país





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