La Procuraduría ordena a Nueva EPS garantizar el traslado inmediato de una menor hospitalizada en Chocó, mientras el interventor Jorge Gutiérrez inicia su gestión.

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una orden directa a Nueva EPS para garantizar el traslado inmediato de una niña de ocho años hospitalizada en el Hospital Departamental San Francisco de Asís, ubicado en Quibdó, Chocó. La menor permanece en este centro de salud esperando ser derivada a una institución que cuente con la capacidad técnica y especializada requerida para su tratamiento médico.

Este requerimiento fue dirigido específicamente al agente especial interventor, Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, quien debe asumir personalmente la coordinación logística para asegurar que el servicio de salud se cumpla sin dilaciones administrativas ni barreras operativas que pongan en riesgo la vida de la menor.

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Mecanismo de Exigencia del Ministerio Público

El Ministerio Público ha ordenado a la aseguradora informar detalladamente sobre las acciones concretas realizadas hasta el momento para conseguir que algún hospital acepte a la paciente y para materializar el traslado. El documento exige que se revelen las instituciones contactadas, las respuestas obtenidas y las medidas correctivas que se implementarán para superar cualquier obstáculo administrativo, asistencial o logístico que esté retrasando la atención.

La Procuraduría enfatizó que la atención de niños, niñas y adolescentes requiere actuaciones prioritarias, oportunas y efectivas, estableciendo que no pueden existir demoras burocráticas que dificulten el acceso de los menores a los servicios de salud esenciales.

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Nuevo Interventor y Contexto de Nombramiento

Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro asumió el cargo tras la firma de la resolución de nombramiento por parte de la superintendente de Salud, María Andrea Godoy, el martes 17 de noviembre. Este ejecutivo reemplaza a Roberto José Tercero Solano Navarra, quien había asumido la interventoría el 19 de agosto de 2026.

La decisión de relevar al anterior funcionario se debió a que la Supersalud no aprobó su plan de trabajo, otorgando al nuevo interventor un plazo estricto de un mes desde su posesión para presentar su propia propuesta de gestión. Gutiérrez cuenta con trayectoria previa como director de la Adres, gerente de Capital Salud y director de Gestarsalud.

Barreras de Acceso y Crisis Financiera de la EPS

Nueva EPS, que cuenta con 11,5 millones de afiliados, la cifra más alta del país, se encuentra bajo intervención de la Supersalud desde abril de 2024 por orden del entonces presidente Gustavo Petro. En abril de 2026, el Ministerio de Salud amplió esta medida por 12 meses, hasta abril de 2027, buscando salvar la entidad, agilizar la entrega de medicamentos y destrabar procedimientos represados.

La situación financiera de la aseguradora es crítica. Según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) con 232 instituciones, a junio de 2026 Nueva EPS era la mayor deudora del sistema con 8,35 billones de pesos, de los cuales 5,94 billones están vencidos.

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Impacto Territorial y Seguimiento Preventivo

El caso de Quibdó no es aislado, ya que la Procuraduría advirtió sobre las barreras de acceso para los 11,3 millones de afiliados. El órgano de control pidió priorizar la continuidad de tratamientos y recuperar la suficiencia de la red de prestadores en territorios críticos como Popayán, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander.

El interventor enfrenta la tarea de eliminar estos obstáculos mientras se mantiene el seguimiento preventivo de las decisiones tomadas, garantizando que la salud de los ciudadanos no quede sujeta a la inestabilidad financiera de la aseguradora.