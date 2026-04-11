Procuraduría formula cargos a exsecretaria de Transporte por contratos presuntamente irregulares

La Procuraduría General de la Nación imputa cargos a Estefanía Pisciotti Blanco por la celebración de contratos con un contratista inhabilitado. Se investigan posibles faltas disciplinarias y se evalúa la situación de la Nueva EPS. Se requiere un informe detallado sobre la situación de la entidad promotora de salud.

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra la exsecretaria general de la Superintendencia de Transporte, Estefanía Pisciotti Blanco, en relación con la celebración de dos contratos con Fahid Name Gómez. Este último, según la investigación, se encontraba inhabilitado para contratar con la entidad debido a su vínculo matrimonial con una directiva de la Superintendencia en el momento de los hechos.

La Procuraduría considera que Pisciotti Blanco habría incurrido en una falta disciplinaria al participar en la formalización de estos contratos de prestación de servicios, a pesar de la presunta inhabilidad del contratista, lo cual representa una clara violación de las normativas vigentes en materia de contratación estatal. Estos hechos ponen de manifiesto la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normas en las entidades públicas. \Los contratos bilaterales, suscritos entre 2021 y 2022, tenían como objetivo proporcionar asesoría a la Superintendencia en temas cruciales como la política de derecho de petición y la actualización y estudio de la normatividad relacionada con el sector de tránsito, transporte e infraestructura. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha calificado provisionalmente la conducta de Pisciotti Blanco como gravísima, atribuyéndole culpa gravísima. Esta calificación refleja la seriedad con la que se toma la Procuraduría este tipo de actuaciones, que socavan la confianza en las instituciones y pueden generar perjuicios significativos para el interés público. La investigación continúa para determinar la extensión de las responsabilidades y las sanciones que podrían corresponder a la exsecretaria general. La Procuraduría sigue comprometida con la lucha contra la corrupción y el aseguramiento de la buena administración pública, llevando a cabo exhaustivas investigaciones y aplicando las sanciones que correspondan.\En un contexto más amplio, la Procuraduría también ha solicitado a la Superintendente Nacional de Salud ad hoc, Luz Marina Múnera, un informe detallado sobre la situación actual de la entidad promotora de salud, cuya intervención forzosa administrativa fue prorrogada en abril de 2025. La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social busca determinar si la Nueva EPS ha superado las causales que motivaron su intervención o si, por el contrario, los problemas persisten. La funcionaria deberá remitir el concepto emitido por la Superintendencia para Entidades de Aseguramiento en Salud, detallando las condiciones administrativas después del vencimiento del acto administrativo que sustentaba la medida actual. Entre las exigencias del Ministerio Público, se incluye la revisión de los informes mensuales de la contralora designada para la administración de la EPS. Estos casos demuestran el compromiso de la Procuraduría con la supervisión de la administración pública y la protección del interés general, abarcando tanto la contratación estatal como la gestión de entidades de salud





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Procuraduría Superintendencia De Transporte Contratos Corrupción Nueva EPS Salud Investigación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paro nacional afecta transporte aéreo y terrestre en ColombiaManifestaciones convocadas por gremios campesinos y sectores de oposición el 9 de abril causan bloqueos que interrumpen el transporte, incluyendo el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Palonegro en Bucaramanga. El paro se debe a la actualización de avalúos de predios por parte del IGAC y los manifestantes tienen 4 peticiones concretas. El presidente Petro defiende la medida.

Read more »

Paro Campesino en Santander: Bloqueos Viales Causan Suspensión de Transporte y Afectan a Cientos de ViajerosLa suspensión de la venta de tiquetes de transporte terrestre en Bucaramanga, debido a los bloqueos viales por el paro campesino en Santander, deja a decenas de viajeros varados y genera incertidumbre. Los afectados claman por una solución y el restablecimiento de la movilidad.

Read more »

Paro nacional suspende venta de tiquetes en la Terminal de Transporte de BogotáLa Terminal de Transporte de Bogotá reporta suspensión de venta de tiquetes a varios destinos debido a afectaciones por el paro nacional. Rutas hacia Boyacá, Santander y la Costa Caribe son las más impactadas. Se recomienda verificar estado de rutas.

Read more »

Superintendencia de Transporte Alerta sobre Fallas Recurrentes en CDALa Superintendencia de Transporte detecta fallas persistentes en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) tras el vencimiento del plazo para cumplir con los nuevos lineamientos. Se identificaron irregularidades en la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes, a pesar de los planes de mejora implementados. El superintendente destaca que las instrucciones buscan corregir incumplimientos normativos.

Read more »

Empresas de transporte en Bogotá han suspendido la venta de tiquetes por el paro nacionalComunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija. Más de siete años de experiencia en medios de comunicación como periodista y productor. Ha trabajado en Diario AS, ABC Radio México y en 10AM de Caracol Radio. Actualmente, cubre las noticias más relevantes en Bogotá.

Read more »

Bucaramanga enfrenta el desafío de revivir el transporte masivoBucaramanga y su área metropolitana se enfrentan a la crucial decisión de rescatar o abandonar el sistema integrado de transporte masivo Metrolínea. Tras errores del pasado y una crisis que ha dejado estaciones abandonadas e inseguridad, se anuncia un nuevo intento de recuperación. El éxito dependerá de una integración regional efectiva, una operación eficiente y la capacidad de competir con alternativas ilegales.

Read more »