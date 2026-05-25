Procuraduría General de la Nación abre investigación disciplinaria contra ministro de Salud por invitación a votar en Coyaima

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por unas declaraciones entregadas durante un evento oficial en Coyaima, Tolima, en las que invitó a la ciudadanía a votar el próximo 31 de mayo. La investigación se adelanta en aplicación de las competencias otorgadas por el Código General Disciplinario y se espera que el ministro sea notificado formalmente de la apertura de investigación.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez , por unas declaraciones entregadas durante un evento oficial en Coyaima, Tolima, en las que invitó a la ciudadanía a votar el próximo 31 de mayo.

La actuación quedó formalizada el 25 de mayo de 2026. La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, bajo ponencia del procurador Esiquio Manuel Sánchez Herrera, quien ordenó iniciar las actuaciones preliminares para establecer si el funcionario incurrió en una posible falta disciplinaria relacionada con participación política desde su cargo público





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