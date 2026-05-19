Procuraduría General de la Nación alerta por demoras en los procesos administrativos del Icbf

La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la existencia de demoras en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) que afectan a una cantidad significativa de niñas, niños y adolescentes, retrasando su derecho a vivir en familia.

La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre las demoras en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( Icbf ) que afectan a muchas niñas, niños y adolescentes, reteniendo su derecho a ser llevados a su hogar de origen o en caso de adopción.

El ente de control ha identificado debilidades institucionales, demoras en la resolución jurídica de los procesos y falta de talento humano en equipos encargados de defender los derechos de la infancia y adolescencia





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